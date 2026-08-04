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Prayagraj News: दुकान में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: हरवारा इलाके में बाइक खड़ी करने को लेकर एक फोटोग्राफी की दुकान में मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। सूफी आजम खान के अनुसार, पड़ोसी दुकानदार अली खान ने अपने भाइयों के साथ मिलकर हमला किया। धूमनगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Prayagraj News: दुकान में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़

Prayagraj News: हरवारा इलाके में दुकान के बाहर बाइक खड़ी करने के विवाद में फोटोग्राफी की दुकान में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। सूफी आजम खान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 31 जुलाई की शाम पड़ोसी दुकानदार अली खान ने अपने भाइयों मेहताब, रेहान और फैजान के साथ मिलकर लाठी-डंडों से हमला किया। धूमनगंज पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

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