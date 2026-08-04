Prayagraj News: नगर निगम के कक्ष समिति चुनाव में भाजपा का 'क्लीन स्वीप’
Prayagraj News: नगर निगम कक्ष समिति अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा ने सभी आठ जोनों में जीत हासिल की। सात जोनों में भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए, जबकि जोन-1 में गुलाब सिंह पटेल ने एक मत से जीत प्राप्त की। महापौर गणेश केसरवानी ने सभी विजयी अध्यक्षों का स्वागत किया और सेवा व विकास की भावना के साथ काम करने की अपील की।
Prayagraj News: नगर निगम कक्ष समिति अध्यक्ष पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपना वर्चस्व साबित करते हुए सभी आठ जोनों में जीत का परचम लहरा दिया। सात जोनों में भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। जबकि जोन-1 में हुए एकमात्र चुनावी मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी गुलाब सिंह पटेल ने रोमांचक मुकाबले में पार्षद सलामत उल्लाह को एक मत से पराजित किया। परिणाम घोषित होने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष महापौर गणेश केसरवानी सें मिलने नगर निगम पहुंचे। महापौर ने सभी विजयी अध्यक्षों का स्वागत किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि कक्ष समितियां नगर निगम की प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण इकाइयों में शामिल है। विकास कार्यों की निगरानी, नागरिक समस्याओं के त्वरित समाधान, स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा जनसुविधाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने में कक्ष समिति की महत्वपूर्ण भमिका है।
महापौर का आह्वान
महापौर ने सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों को राजनीति से ऊपर उठकर सेवा, समन्वय और विकास की भावना के साथ करने का आह्वान किया ताकि नगर निगम की प्रत्येक योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और प्रयागराज विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करता रहे।
जोन कक्ष समिति के नए अध्यक्ष
जोन–1: गुलाब सिंह पटेल
जोन–2: सुनीता चोपड़ा
जोन–3: विजय विश्वास रावत
जोन–4: अनुपमा पांडेय
जोन–5: राकेश जायसवाल
जोन–6: सुनीता सिंह
जोन–7: सूबेदार भारतीय
जोन–8: राम मिलन
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।