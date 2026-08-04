Prayagraj News: नगर निगम के कक्ष समिति चुनाव में भाजपा का 'क्लीन स्वीप’

Prayagraj News: नगर निगम कक्ष समिति अध्यक्ष पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपना वर्चस्व साबित करते हुए सभी आठ जोनों में जीत का परचम लहरा दिया। सात जोनों में भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। जबकि जोन-1 में हुए एकमात्र चुनावी मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी गुलाब सिंह पटेल ने रोमांचक मुकाबले में पार्षद सलामत उल्लाह को एक मत से पराजित किया। परिणाम घोषित होने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष महापौर गणेश केसरवानी सें मिलने नगर निगम पहुंचे। महापौर ने सभी विजयी अध्यक्षों का स्वागत किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि कक्ष समितियां नगर निगम की प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण इकाइयों में शामिल है। विकास कार्यों की निगरानी, नागरिक समस्याओं के त्वरित समाधान, स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा जनसुविधाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने में कक्ष समिति की महत्वपूर्ण भमिका है।