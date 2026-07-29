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Prayagraj News: करेली में नवविवाहित जोड़े के अपहरण का प्रयास, तीन बदमाश गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: करेली में नवविवाहित जोड़े का अपहरण करने का प्रयास हुआ, जब वे दवा लेने जा रहे थे। रात में हुई वारदात में बदमाशों ने जोड़े से मारपीट करते हुए मोबाइल लूट लिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों का यह गिरोह रेलवे स्टेशन के बाहर वारदात करता है।

करेली में नवविवाहित जोड़े के अपहरण का प्रयास, तीन बदमाश गिरफ्तार
करेली में नवविवाहित जोड़े के अपहरण का प्रयास, तीन बदमाश गिरफ्तार

Prayagraj News: करेली में नवविवाहित जोड़े का ‘भारत सरकार’ लिखी कार सवार बदमाशों ने अपहरण करने का प्रयास किया। नवविवाहित जोड़ा होटल के कमरे से निकलकर ई-रिक्शा से दवा लेने जा रहा था। देर रात हुई वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। पीछा कर तीनों बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार, बक्शी बाजार निवासी रमीज मुंबई में काम करता है। एक सप्ताह पहले ही मुंबई में ही कंपनी में कार्यरत युवती मुशीरा शेख से शादी की थी। रमीज अपनी पत्नी के साथ 27 जुलाई की देर रात करीब डेढ़ बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचा। रात काफी होने से दोनों रेलवे स्टेशन के बाहर एक होटल में कमरा बुक कर रुक गए।

रात करीब ढाई बजे मुशीरा शेख को खांसी होने लगी। होटल के आसपास दवा की दुकानें बंद होने से दोनों ई-रिक्शा से दवा की दुकान खोजने निकले। आरोप है कि रास्ते में पहलवान चौराहे से लेबर चौराहे के बीच अचानक भारत सरकार लिखी कार ने ओवरटेक कर रोक लिया। कार में सवार तीन बदमाशों ने रमीज और मुशीरा को ई-रिक्शा से उतारकर जबरन कार में बैठा बदसलूकी व मारपीट करते हुए मोबाइल लूट लिया। राहगीरों की सूचना पर डायल 112 पुलिस को आते देख कार से दोनों को बाहर कर बदमाश भागने लगे। पुलिस ने कार सवार बदमाशों को शाहगंज तक पीछा कर पकड़ लिया।करेली थाना प्रभारी आशीष सिंह ने बताया कि आरोपी सुनील, आशीष व सूरज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सुनील सरायअकिल कौशाम्बी, आशीष सिंह प्रतापगढ़ के कुंडा और सूरज प्रयागराज के होलागढ़ का निवासी है। इन बदमाशों का गिरोह है, जो रेलवे स्टेशन के बाहर देर रात राहगीरों और यात्रियों से लूटपाट करता है।

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