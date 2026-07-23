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Prayagraj News: आशुतोष के 19वीं पुण्यतिथि पर रोपे गए पौधे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: हनुमानगंज के आशुतोष मेमोरियल स्कूल में स्वर्गीय इंजीनियर आशुतोष मिश्रा की 19वीं पुण्यतिथि पर पौधरोपण किया गया। पीएसी सेनानायक सर्वेश मिश्रा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। छात्रों ने भी पौधरोपण कर अपने कृतज्ञता व्यक्त की। विद्यालय के चेयरमैन प्रोफेसर जेपीएन मिश्रा ने अतिथि का स्वागत किया।

Prayagraj News: आशुतोष के 19वीं पुण्यतिथि पर रोपे गए पौधे

Prayagraj News: हनुमानगंज, हिन्दुस्तान संवाद। धनैचा-मलखानपुर स्थित आशुतोष मेमोरियल स्कूल के प्रेरणास्रोत स्वर्गीय इंजीनियर आशुतोष मिश्रा की 19वीं पुण्यतिथि पर विद्यालय के विशाल प्रांगण में पौधरोपण किया गया। पीएसी सेनानायक सर्वेश मिश्रा पौधरोपण कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी।उन्होंने कहा कि वृक्ष ही जीवन है इसलिए आशुतोष की याद में पौधरोपण कर उनकी स्मृतियों को हमेशा के लिए संजोया जा सकता है। इस दौरान छात्र-छात्राओं ने भी पौधरोपण कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। विद्यालय के चेयरमैन प्रोफेसर जेपीएन मिश्रा एवं ट्रस्टी ममता पांडेय ने अतिथि को पुष्पगुच्छ एवं मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया।

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