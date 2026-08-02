Prayagraj News: मधुर मिश्रा हेड बॉय, प्रिशा बिष्ट बनीं हेड गर्ल
Prayagraj News: प्रयागराज के आर्मी पब्लिक स्कूल न्यू कैंट में छात्र परिषद के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अलंकरण एवं शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न हुआ। मधुर मिश्रा हेड बॉय, प्रिशा बिष्ट हेड गर्ल और सूर्या प्रकाश स्पोर्ट्स कैप्टन बने। विद्यालय के चेयरमैन ने उन्हें जिम्मेदारी और निष्पक्षता से काम करने के लिए प्रेरित किया।
Prayagraj News: प्रयागराज। आर्मी पब्लिक स्कूल न्यू कैंट में छात्र परिषद के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अलंकरण एवं शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को सम्पन्न हुआ। मधुर मिश्रा ने हेड बॉय, प्रिशा बिष्ट ने हेड गर्ल तथा सूर्या प्रकाश ने स्पोर्ट्स कैप्टन के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मुख्य अतिथि विद्यालय के चेयरमैन ब्रिगेडियर नवनीत डागर ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि सभी पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गम्भीरता और निष्पक्षता से निभाना चाहिए। प्रधानाचार्या नीना शंकर एवं हेड मिस्ट्रेस वन्दना धूपर उपस्थित रहीं।
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