Prayagraj News: अर्चिशा फाउंडेशन ने किया पौधरोपण
Prayagraj News: अर्चिशा फाउंडेशन द्वारा चलाए गए अभियान के तहत शहर में कई स्थानों पर पौधरोपण किया गया। इस पहल का नेतृत्व मनसा ने किया और इसमें विभिन्न सदस्य उपस्थित रहे। जागृति चौराहा, कालिंदीपुरम, मजार चौराहा और सलोरी मार्ग पर पौधरोपण किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Prayagraj News: सामाजिक संस्था अर्चिशा फाउंडेशन की ओर से संचालित अभियान के तहत शहर के कई स्थानों पर पौधरोपण किया गया। इसके तहत संस्था की अध्यक्ष मनसा के नेतृत्व में जागृति चौराहा कालिंदीपुरम, मजार चौराहा व सलोरी मार्ग के किनारे पौधरोपण किया गया। विवेक सिंह,ज्योति भूषण तिवारी, मनोज कुमार तिवारी,अशोक मिश्रा, सत्य प्रकाश जायसवाल, उमा शंकर मिश्रा, गिरीश चंद श्रीवास्तव,अभिषेक यादव, राजू, रविशंकर,लालता प्रसाद, प्रदीप यादव, मनीष कुमार, संतोष पाल, चन्द्रकांत पाल मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।