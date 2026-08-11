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Prayagraj News: अर्चिशा फाउंडेशन ने किया पौधरोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: अर्चिशा फाउंडेशन द्वारा चलाए गए अभियान के तहत शहर में कई स्थानों पर पौधरोपण किया गया। इस पहल का नेतृत्व मनसा ने किया और इसमें विभिन्न सदस्य उपस्थित रहे। जागृति चौराहा, कालिंदीपुरम, मजार चौराहा और सलोरी मार्ग पर पौधरोपण किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Prayagraj News: अर्चिशा फाउंडेशन ने किया पौधरोपण

Prayagraj News: सामाजिक संस्था अर्चिशा फाउंडेशन की ओर से संचालित अभियान के तहत शहर के कई स्थानों पर पौधरोपण किया गया। इसके तहत संस्था की अध्यक्ष मनसा के नेतृत्व में जागृति चौराहा कालिंदीपुरम, मजार चौराहा व सलोरी मार्ग के किनारे पौधरोपण किया गया। विवेक सिंह,ज्योति भूषण तिवारी, मनोज कुमार तिवारी,अशोक मिश्रा, सत्य प्रकाश जायसवाल, उमा शंकर मिश्रा, गिरीश चंद श्रीवास्तव,अभिषेक यादव, राजू, रविशंकर,लालता प्रसाद, प्रदीप यादव, मनीष कुमार, संतोष पाल, चन्द्रकांत पाल मौजूद रहे।

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