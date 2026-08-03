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Prayagraj News: प्रयागराज गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने अमित सिंह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव में अमित सिंह ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। उन्होंने 69 मत प्राप्त कर प्रतिद्वंद्वी पंकज को हराया, जिन्हें 35 वोट मिले। चुनाव में कुल 104 मतदाताओं ने भाग लिया। अमित का कार्यकाल दो वर्षों का होगा और उन्हें एसोसिएशन के सदस्यों ने बधाई दी।

प्रयागराज गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने अमित सिंह
प्रयागराज गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने अमित सिंह

Prayagraj News: प्रयागराज। प्रयागराज गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद पर अमित सिंह ने जीत दर्ज की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी पंकज को 69 मत हासिल कर पराजित किया, जबकि पंकज को 35 वोट मिले। मुख्य चुनाव अधिकारी अनिल कुशवाहा ने बताया कि एसोसिएशन के कुल 105 मतदाताओं में से 104 ने वोट किया। विजयी अमित सिंह का कार्यकाल दो वर्षों का होगा। इस अवसर पर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनुज जायसवाल, अनिल चौरसिया, तुफैल अहमद, बांकेलाल, अशोक अवस्थी, मानसिंह, विकास शुक्ला, अनीश जायसवाल, अनूप श्रीवास्तव, संगम तिवारी, बृजेश यादव सहित बड़ी संख्या में सदस्यों ने अमित सिंह को बधाई दी।

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