Prayagraj News: नया साकेत अस्पताल के पास फिर धंस रही सड़क

Prayagraj News: अल्लापुर में एक बार फिर सड़क धंसने लगी है। रविवार को सीवर जाम की समस्या के निदान के लिए गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई की ओर से कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सड़क के बैठने का मामला सामने आया। इससे स्थानीय लोगों में सड़क की गुणवत्ता और सीवर व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। क्षेत्रीय पार्षद शिव सेवक सिंह ने बताया कि निरीक्षण में पाया गया कि नए साकेत अस्पताल के पास 80 फीट रोड पर चैम्बर के समीप सड़क दोबारा धंस रही है। इससे पहले सीवर की समस्या के समाधान के लिए दूसरी ओर नई सीवर लाइन डाली गई थी।

वहीं, बाघम्बरी गद्दी रोड और बक्शी बांध पंपिंग स्टेशन, अल्लापुर के मुख्य गेट के पास मुख्य सीवर लाइन जाम होने से सड़क धंस गई है। साथ ही मुख्य सीवर चैम्बर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इसकी मरम्मत के लिए खोदाई का काम किया जा रहा है और शटरिंग तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्य सीवर लाइन जाम होने और चैम्बर क्षतिग्रस्त होने का असर आसपास के बड़े इलाके में दिखाई दे रहा है। न्यू सोहबतियाबाग, सर्वोदय नगर अल्लापुर, रामानंद नगर अल्लापुर, शिवनगर अल्लापुर, बाघम्बरी हाउसिंग स्कीम और डड़िया अल्लापुर समेत कई मोहल्लों के लोग पिछले कई दिनों से सीवर जाम की समस्या से परेशान हैं। क्षेत्रीय निवासियों के मुताबिक कई पुराने मकानों और गलियों में सीवर का गंदा पानी भर गया है। इससे लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। सीवर लाइन और क्षतिग्रस्त चैम्बर की मरम्मत जल्द पूरी नहीं होने पर समस्या और गंभीर होने की आशंका है।