Prayagraj News: इलाहाबाद विश्वविद्यालय : चार वर्षीय बीए-बीएड का तीसरा कटऑफ जारी

Prayagraj News: प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत चार वर्षीय बीए-बीएड पाठ्यक्रम और बीकॉम में प्रवेश के लिए तीसरा कटऑफ जारी कर दिया है। चयनित अभ्यर्थी शुक्रवार दोपहर से अपनी सीट सुनिश्चित कर सकेंगे। बीकॉम और परास्नातक पाठ्यक्रमों के नए कटऑफ भी जारी किए गए हैं।

Prayagraj News: प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत चार वर्षीय बीए-बीएड पाठ्यक्रम और बीकॉम में प्रवेश के लिए तीसरा कटऑफ गुरुवार को जारी कर दिया है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 344 अंक, ओबीसी 271.17, ईडब्ल्यूएस 260.87 व विश्वविद्यालय वार्ड श्रेणी के लिए कटऑफ 297.75 अंक है। चयनित अभ्यर्थी शुक्रवार दोपहर एक बजे से शनिवार सुबह 9:59 बजे तक प्रवेश शुल्क जमा कर अपनी सीट सुनिश्चित कर सकेंगे। बीकॉम में अनारक्षित 464 अंक, ओबीसी 417.88, ईडब्ल्यूएस 423.50, एससी 360.40 और एसटी का कटऑफ 294 अंक है। पांच परास्नातक पाठ्यक्रमों का नया कटऑफ

परास्नातक पाठ्यक्रमों का नया कटऑफ प्रयागराज। इविवि ने परास्नातक प्रवेश के लिए पांच पाठ्यक्रमों का नया कटऑफ गुरुवार को जारी किया है। चयनित अभ्यर्थी शुक्रवार से ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क जमा कर सकेंगे। एमए दर्शनशास्त्र में ओबीसी 126 व एससी 92 अंक और एमए थिएटर एंड फिल्म में ओबीसी का कटऑफ 102 रखा गया है। एमसीए में अनारक्षित 162, ओबीसी का कटऑफ 132 अंक है। एमएससी एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी में एससी का कटऑफ 84 अंक है। वहीं एमएससी मैटेरियल्स साइंस में अनारक्षित 70, ओबीसी 60, एससी 50 और एसटी का कटऑफ 40 अंक है।

जगत तारन में बीए-बीकॉम के प्रवेश प्रयागराज। जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बीए एवं बीकाम में प्रवेश प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होगी। सीयूईटी-यूजी के अभ्यर्थियों के साथ-साथ कॉलेज की वेबसाइट पर नान-सीयूईटी गूगल फार्म भरने वाली छात्राओं को भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सीट उपलब्ध रहने तक पंजीकरण होंगे। मेरिट के आधार पर प्रतिदिन सुबह दस से दोपहर दो बजे तक ऑनलाइन काउंसिलिंग होगी。

ईश्वर शरण में पीजी की नई मेरिट पर प्रवेश प्रयागराज। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज ने परास्नातक पाठ्यक्रमों में शुक्रवार को होने वाले प्रवेश के लिए विभागवार कटऑफ जारी किया है। अर्थशास्त्र में अनारक्षित 45, ईडब्ल्यूएस 30 व ओबीसी का कटऑफ 25 अंक है। अंग्रेजी में अनारक्षित 35, ईडब्ल्यूएस 25, ओबीसी का कटऑफ 20 अंक हैं। एमकॉम में ईडब्ल्यूएस 60 तथा ओबीसी का कटऑफ 55 अंक है। हिंदी में प्रवेश परीक्षा में शामिल सभी ओबीसी, एससी और एसटी जबकि समाजशास्त्र में सभी अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एवं एसटी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।