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Prayagraj News: सिविल लाइंस के कई मार्गों से फुटपाथी दुकानें हटाने की तैयारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में नगर निगम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सिविल लाइंस क्षेत्र से फुटपाथी दुकानों और अतिक्रमण को हटाने की योजना बनाई है। सोमवार से प्रमुख सड़कों पर कार्रवाई शुरू होगी। हाल ही में हुई कार्यवाही के बावजूद, घंटाघर क्षेत्र में फुटपाथों पर दुकानें फिर से सज गई हैं, जो समस्या को बढ़ा रही है।

Prayagraj News: सिविल लाइंस के कई मार्गों से फुटपाथी दुकानें हटाने की तैयारी

Prayagraj News: प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में नगर निगम ने सिविल लाइंस क्षेत्र से फुटपाथी दुकानों और अतिक्रमण को हटाने की तैयारी पूरी कर ली है। सोमवार से एमजी मार्ग, सरदार पटेल मार्ग और म्योर रोड समेत प्रमुख सड़कों पर चरणबद्ध अभियान चलाया जाएगा। प्रतिदिन एक मार्ग पर कार्रवाई कर फुटपाथ और सड़कें अतिक्रमणमुक्त कराई जाएंगी। वहीं, हाल ही में निरंजन डॉट पुल से घंटाघर तक चलाए गए अभियान के बावजूद घंटाघर के आसपास फुटपाथों पर दोबारा दुकानें सज गई हैं। इससे नगर निगम के सामने अतिक्रमण हटाने के साथ उसे स्थायी रूप से रोकने की चुनौती भी खड़ी हो गई है।

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