Prayagraj News: एआई नहीं, एजीआई बनेगी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती : बालेंदु

Prayagraj News: उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में शनिवार को भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की 144वीं जयंती पर आयोजित 19वीं राजर्षि टंडन स्मृति व्याख्यानमाला में कृत्रिम मेधा (एआई) और भारतीय ज्ञान परंपरा पर मंथन हुआ। मुख्य वक्ता, साहित्यकार और तकनीकी विशेषज्ञ बालेंदु शर्मा दाधीच ने कहा कि भविष्य में सबसे बड़ा खतरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (एजीआई) से होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान एआई मनुष्य के निर्देशों पर कार्य करने वाला उपकरण है, लेकिन एजीआई में मनुष्य की तरह स्वयं सीखने, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होने पर उसके सामाजिक, नैतिक और वैश्विक प्रभाव गंभीर हो सकते हैं।

अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रो. सत्यकाम ने कहा कि एआई से डरने की नहीं, बल्कि उसे समझकर विवेकपूर्ण ढंग से अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में कृत्रिम मेधा का समावेश अब विकल्प नहीं, बल्कि समय की मांग है। साथ ही शिक्षकों की भूमिका मूल्यपरक शिक्षा और तकनीक के नैतिक उपयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने एआई के माध्यम से सुशासन और जनसेवाओं को बेहतर बनाने पर बल दिया। पूर्व डीआईजी कृपा शंकर सिंह ने अनुसंधान और नवाचार में एआई की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। संचालन डॉ. त्रिविक्रम तिवारी ने किया, जबकि स्वागत प्रो. मीरा पाल और धन्यवाद ज्ञापन प्रो. आनन्दा नंद त्रिपाठी ने किया।