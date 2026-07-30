Prayagraj News: बमरौली में बिजली ट्रिपिंग की समस्या से नहीं लग पा रहे उद्योग
Prayagraj News: प्रयागराज में अधिकारियों ने उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया। सीडीओ हर्षिका सिंह ने संगम सभागार में बैठक आयोजित की, जहां निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई। साथ ही, औद्योगिक विकास में देरी न होने का आश्वासन दिया गया और बिजली समस्याओं का समाधान खोजने के निर्देश दिए गए।
Prayagraj News: प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। जिले के उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान और उद्योगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर प्रशासन ने जोर दिया है। सीडीओ हर्षिका सिंह ने गुरुवार को संगम सभागार में आयोजित जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक की। बैठक में निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए सीडीओ ने सभी विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।उन्होंने स्पष्ट किया कि औद्योगिक विकास से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। यूपीसीडा की परियोजनाओं की भी समीक्षा हुई। मेजा स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न लिमिटेड की भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए यूपीसीडा को संबंधित एसडीएम से समन्वय कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
बमरौली क्षेत्र में उद्योगों को प्रभावित कर रही बार-बार बिजली ट्रिपिंग की समस्या को तत्काल दूर करने के लिए विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया। वहीं सोरांव मिनी औद्योगिक आस्थान में सड़क और बाउंड्रीवाल निर्माण कार्यों का 31 जुलाई को भौतिक निरीक्षण कराने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद-एक उत्पाद (ओडीओपी) और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। सीडीओ ने कहा कि उद्योगों से जुड़े सभी मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि जिले में निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिल सके।
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