Prayagraj News: जवाहर नवोदय विद्यालय का संपर्क मार्ग खराब
Prayagraj News: एडीएम प्रशासन उपमा पांडेय ने जवाहर नवोदय विद्यालय मेजा का निरीक्षण किया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छता और सुरक्षा पर जोर दिया। विद्यालय के संपर्क मार्ग की खराब स्थिति पर नाराजगी जताते हुए उसे सुधारने के निर्देश दिए। विद्यार्थियों से बातचीत के माध्यम से पढ़ाई और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की।
Prayagraj News: एडीएम प्रशासन उपमा पांडेय ने शनिवार को जवाहर नवोदय विद्यालय मेजा का आकस्मिक निरीक्षण कर शैक्षणिक, आवासीय और आधारभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छता, सुरक्षा और अनुशासित वातावरण बनाए रखने के निर्देश दिए। विद्यालय संपर्क मार्ग की स्थिति खराब होने पर एडीएम ने नाराजगी जाहिर की और अफसरों को निर्देश दिया कि इसे दुरुस्त कराने के लिए पत्र व्यवहार करें। एडीएम ने विद्यालय भवन, स्मार्ट कक्षाओं, खेल मैदान, छात्रावास, मेस और मल्टी स्किल लैब का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई, दैनिक दिनचर्या और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। शिक्षकों और कर्मचारियों से भी शैक्षणिक गतिविधियों एवं विद्यालय संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।
उन्होंने स्वच्छता, सुरक्षा और अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मुख्य मार्ग से विद्यालय तक जाने वाले संपर्क मार्ग की खराब स्थिति पर संज्ञान लेते हुए उसकी मरम्मत कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। इस दौरान प्रभारी प्राचार्य अभिषेक श्रीवास्तव सहित विद्यालय के सभी शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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