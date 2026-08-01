Prayagraj News: गैरहाजिर 12 के वेतन काटने के निर्देश
Prayagraj News: प्रयागराज में करछना तहसील के सम्पूर्ण समाधान दिवस में 12 अधिकारियों और कर्मचारियों की अनुपस्थिति के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है। एसडीएम ने सभी अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने की रिपोर्ट DM को भेजी है। कई विभागों के अधिकारी इस दौरान अनुपस्थित पाए गए।
Prayagraj News: प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। करछना तहसील में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में अनुपस्थित रहने वाले 12 अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है। एसडीएम करछना संदीप तिवारी ने डीएम को रिपोर्ट भेजकर सभी अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने की संस्तुति की है। शनिवार को आयोजित समाधान दिवस के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे उपस्थिति पंजिका की जांच कराई गई, जिसमें कई विभागों के अधिकारी अनुपस्थित मिले।रिपोर्ट के अनुसार मत्स्य पालन निरीक्षक, चकबंदी अधिकारी, सहायक प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, प्रभारी निरीक्षक करछना, नैनी व औद्योगिक क्षेत्र, खंड शिक्षाधिकारी चाका, एडीओ पंचायत चाका, उपखंड अधिकारी कोहड़ार तथा श्रम प्रवर्तन अधिकारी करछना अनुपस्थित पाए गए।
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