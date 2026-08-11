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Prayagraj News: गो आश्रय स्थल की बदहाली का सचिव जिम्मेदार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज के बहादुरपुर विकासखंड के ग्राम सरायलाहुरपुर में गोवंश की देखरेख में लापरवाही के मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी गामा यादव को निलंबित किए जाने की संस्तुति की गई है। एनजीओ पर कार्रवाई नहीं होने से अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इसे अभी सुपुर्द नहीं किया गया था।

Prayagraj News: गो आश्रय स्थल की बदहाली का सचिव जिम्मेदार

Prayagraj News: प्रयागराज प्रमुख संवाददाता बहादुरपुर विकासखंड के ग्राम सरायलाहुरपुर में संचालित अस्थायी गोआश्रय स्थल में गोवंश की देखरेख में लापरवाही बरतने के मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। बीडीओ बहादुरपुर ने ग्राम पंचायत अधिकारी गामा यादव को निलंबित किए जाने की संस्तुति की है। इस संबंध में डीपीआरओ को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई की संस्तुति की गई है। निश्चित तौर पर सचिव की जिम्मेदारी तो बन रही है, लेकिन इस गोशाला की देखरेख 26 अप्रैल से काम करने वाले एनजीओ पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं अफसरों का कहना है कि अब तक एनजीओ को इसे सुपुर्द ही नहीं किया गया था。

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गोआश्रय स्थल की देखरेख में समस्या

बीडीओ की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सरायलाहुरपुर गांव में स्थापित अस्थायी गोआश्रय स्थल में संरक्षित गोवंशों की देखरेख सही तरीके से नहीं की जा रही थी। आरोप है कि पशुओं को समुचित देखरेख और साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं मिल रही थी। साथ ही समय से चारा और पानी नहीं दिए जाने के कारण गोवंशों की मौत होने की बात भी सामने आई है। पत्र में गोआश्रय स्थल की बदहाल व्यवस्था के कारण विकासखंड की छवि धूमिल होने का भी उल्लेख किया गया है। बीडीओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित सचिव के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जाने का हवाला दिया है।

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एनजीओ का उत्तरदायित्व

इस गोशाला को मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने मानव विकास शिक्षा समिति नाम की एनजीओ को इसकी देखरेख का जिम्मा दिया था। इस बारे में जब सीडीओ हर्षिका सिंह से पूछा गया कि एनजीओ पर क्या कार्रवाई हुई तो उन्होंने बताया कि एनजीओ को इसे अभी सुपुर्द नहीं किया गया था।

सामान्य प्रश्न

ग्राम पंचायत अधिकारी गामा यादव को क्यों निलंबित किया गया?
ग्राम पंचायत अधिकारी गामा यादव को अस्थायी गोआश्रय स्थल में गोवंश की देखरेख में लापरवाही के कारण निलंबित किए जाने की संस्तुति की गई है।
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