Prayagraj News: वाहन की टक्कर से वृद्ध महिला की मौत
Prayagraj News: हनुमानगंज के सरपतीपुर गांव में शनिवार शाम एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 61 वर्षीय विद्या चंद्रा की मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले में तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।
Prayagraj News: हनुमानगंज, हिन्दुस्तान संवाद। सरायइनायत थानाक्षेत्र के सरपतीपुर गांव के समीप जीटी रोड पर शनिवार देर शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से ऑटो सवार एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के पति की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है।मालवीय रोड थाना जार्जटाउन निवासी 61 वर्षीया विद्या चंद्रा पत्नी अशोक कुमार शनिवार शाम ऑटो से घर जा रही थीं। सरपतीपुर गांव के पास पहुंचते ही पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में विद्या चंद्रा सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें तत्काल सीएचसी बनी में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें एसआरएन अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।
अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही विद्या चंद्रा ने दम तोड़ दिया। पुलिस अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।
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