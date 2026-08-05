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Prayagraj News: आस्था कैप्टन, साक्षी चुनी गईं वाइस कैप्टन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: श्री नारायण आश्रम बालिका इंटर कॉलेज, शिवकुटी में बुधवार को सत्र 2026-27 के लिए नई छात्र कार्यकारिणी का बैच अलंकरण समारोह हुआ। इस अवसर पर आस्था को स्कू

आस्था कैप्टन, साक्षी चुनी गईं वाइस कैप्टन
आस्था कैप्टन, साक्षी चुनी गईं वाइस कैप्टन

Prayagraj News: प्रयागराज। श्री नारायण आश्रम बालिका इंटर कॉलेज, शिवकुटी में बुधवार को सत्र 2026-27 के लिए नई छात्र कार्यकारिणी का बैच अलंकरण समारोह हुआ। इस अवसर पर आस्था को स्कूल कैप्टन, साक्षी मिश्रा को स्कूल वाइस कैप्टन, शिवालिक हाउस की मुस्कान को कैप्टन व वंशिका सिंह को वाइस कैप्टन, नीलगिरी हाउस की आकांक्षा को कैप्टन व रिया यादव को वाइस कैप्टन, अरावली हाउस की निधि को कैप्टन व सुकृति सिंह को वाइस कैप्टन तथा उदयगिरि हाउस की मुस्कान साहू को कैप्टन व खुशी को वाइस कैप्टन बनाया गया। प्रधानाचार्य ने सभी छात्राओं को बैज व सेश पहनाकर सम्मानित किया तथा विद्यालय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आह्वान किया।

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