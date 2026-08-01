Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Prayagraj News: 72 ताबूत के जुलूस में शामिल होंगी कई मातमी अंजुमने

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

Prayagraj News: प्रयागराज में 7 अगस्त को इमामबाड़ा कर्बला ए हिंद मोजिज़नुमा में 72 ताबूत का जुलूस निकाला जाएगा। ऐतिहासिक मोहर्रम कमेटी के अध्यक्ष ने यातायात और पानी की व्यवस्था की मांग की। इस जुलूस में कई मातमी अंजुमने शामिल होंगी।

Prayagraj News: 72 ताबूत के जुलूस में शामिल होंगी कई मातमी अंजुमने

Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। अंजुमन खुद्दाम ए मोजिजनुमा के संयोजन में सात अगस्त को दरियाबाद स्थित इमामबाड़ा कर्बला ए हिंद मोजिज़नुमा में बहत्तर ताबूत का जुलूस सुबह आठ बजे निकाला जाएगा।शनिवार को प्रेस क्लब में मीडिया को जानकारी देते हुए ऐतिहासिक मोहर्रम कमेटी के अध्यक्ष इशरार नियाजी ने कहा कि जुलूस में इस बार दर्जनों मातमी अंजुमने शामिल होंगी। अध्यक्ष सैय्यद रजा हसनैन एडवोकेट ने प्रशासन से दरियाबाद पीपल चौराहे की तरफ जाने वाले मार्ग पर यातायात और पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। मीडिया निदेशक सैय्यद मोहम्मद अस्करी, शायर नजीब इलाहाबादी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Ambedkar Nagar News: लोरपुर में अमारी का जुलूस पांच को
ये भी पढ़ें:Ambedkar Nagar News: लोरपुर में अमारी का जुलूस पांच अगस्त को
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Prayagraj Prayagraj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।