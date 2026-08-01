Prayagraj News: 72 ताबूत के जुलूस में शामिल होंगी कई मातमी अंजुमने
Prayagraj News: प्रयागराज में 7 अगस्त को इमामबाड़ा कर्बला ए हिंद मोजिज़नुमा में 72 ताबूत का जुलूस निकाला जाएगा। ऐतिहासिक मोहर्रम कमेटी के अध्यक्ष ने यातायात और पानी की व्यवस्था की मांग की। इस जुलूस में कई मातमी अंजुमने शामिल होंगी।
Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। अंजुमन खुद्दाम ए मोजिजनुमा के संयोजन में सात अगस्त को दरियाबाद स्थित इमामबाड़ा कर्बला ए हिंद मोजिज़नुमा में बहत्तर ताबूत का जुलूस सुबह आठ बजे निकाला जाएगा।शनिवार को प्रेस क्लब में मीडिया को जानकारी देते हुए ऐतिहासिक मोहर्रम कमेटी के अध्यक्ष इशरार नियाजी ने कहा कि जुलूस में इस बार दर्जनों मातमी अंजुमने शामिल होंगी। अध्यक्ष सैय्यद रजा हसनैन एडवोकेट ने प्रशासन से दरियाबाद पीपल चौराहे की तरफ जाने वाले मार्ग पर यातायात और पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। मीडिया निदेशक सैय्यद मोहम्मद अस्करी, शायर नजीब इलाहाबादी मौजूद रहे।
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