Prayagraj News: 42 लोग नहीं बता सके हैसियत का प्रमाण
Prayagraj News: जिले के 42 ठेकेदारों ने प्रशासन के सामने अपनी हैसियत साबित नहीं की, जिसके कारण डीएम मनीष कुमार वर्मा ने उनके प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं। जांच में ये ठेकेदार अपनी संपत्ति और कार्य की लागत की जानकारी नहीं दे सके। तहसीलवार सबसे अधिक सोरांव में 13 प्रमाणपत्र रद्द हुए हैं। जांच अभियान जारी रहेगा।
Prayagraj News: सरकारी योजनाओं में काम करने वाले जिले के 42 ठेकेदार प्रशासन के सामने अपनी हैसियत ही नहीं बता सके। पूर्व में जारी इनके प्रमाणपत्र को डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर निरस्त किया गया है। सरकारी काम करने वाले ठेकेदारों को अपना हैसियत प्रमाणपत्र देना होता है। इस प्रमाणपत्र से मालूम चलता है कि वो कितनी संपत्ति के मालिक हैं और जो काम उन्हें दिया जा रहा है वो करने की उनके पास लागत भी है या नहीं। जिले के 42 ठेकेदारों की डीएम दफ्तर में शिकायत हुई थी। डीएम ने एडीएम एफआर विनीता सिंह को जांच कराने का निर्देश दिया था।
उन्होंने सभी तहसीलों में एसडीएम से रिपोर्ट तलब की तो यह सच सामने आया। तहसीलवार कार्रवाई में सबसे अधिक 13 हैसियत प्रमाणपत्र सोरांव तहसील में निरस्त किए गए। इसके अलावा सदर में छह, फूलपुर में पांच, हंडिया में चार, मेजा में तीन, करछना में तीन और कोरांव में आठ प्रमाणपत्र रद्द किए गए हैं। अफसरों का कहना है कि हैसियत प्रमाणपत्र जारी करने और उनके उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। गलत या अप्रमाणित जानकारी के आधार पर प्राप्त प्रमाणपत्रों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।