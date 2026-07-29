Prayagraj News: नाटक में दिखा भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्व
Prayagraj News: महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर का 40वां स्थापना दिवस और गुरु पूर्णिमा पर्व बुधवार को मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. कृष्णा गुप्ता और प्रधानाचार्या अल्पना डे ने किया। छात्रों ने गुरु वंदना नृत्य और प्राचीन गुरुओं पर नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय संस्कृति और आधुनिक विज्ञान के बीच समन्वय पर जोर दिया गया।
Prayagraj News: महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर का 40वां स्थापना दिवस तथा गुरु पूर्णिमा पर्व बुधवार को मनाया गया। विद्यालय सचिव डॉ. कृष्णा गुप्ता और प्रधानाचार्या अल्पना डे ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं ने गुरु वंदना नृत्य, प्राचीन गुरुओं आचार्य पिंगल, आचार्य चरक एवं आचार्य बौधायन आदि के अन्वेषण पर आधारित नाटक की प्रस्तुति से संदेश दिया कि आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जड़ें भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा में निहित हैं। डॉ. कृष्णा गुप्ता ने कहा कि संस्थापक लोकमणिलाल का स्वप्न राष्ट्र के नव निर्माण के लिए छात्रों के भविष्य को दिशा प्रदान करना व अंग्रेजी शिक्षा के साथ ही छात्रों को भारतीय संस्कृति से सिंचित करना था।
कोषाध्यक्ष डॉ. रविंद्र गुप्ता ने विद्यार्थियों को प्राचीन ज्ञान और आधुनिक नवाचार के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर निदेशक रेखा वैद, पतंजलि ऋषिकुल के प्रधानाचार्य नित्यानंद सिंह, गंगा गुरुकुलम की प्रधानाचार्या माधुरी श्रीवास्तव, पतंजलि नर्सरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस विभा श्रीवास्तव, चिन्मय मिशन की ब्रह्मचारिणी शाश्वती चैतन्य उपस्थित रहीं।
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