Prayagraj News: माधव ज्ञान केंद्र में क्षेत्रीय खेलकूद का उद्घाटन
Prayagraj News: विद्या भारती शिक्षा समिति द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में आयोजित 37वें क्षेत्रीय खेलकूद का उद्घाटन शुक्रवार को सरस्वती विद्या मंदिर में किया गया। मुख्य अतिथि महापौर उमेशचंद्र गणेश केसरवानी और मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह ने खिलाड़ियों को बधाई दी। अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
Prayagraj News: विद्या भारती शिक्षा समिति पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर से आयोजित तीन दिवसीय 37वें क्षेत्रीय खेलकूद का उद्घाटन शुक्रवार को सरस्वती विद्या मंदिर माधव ज्ञान केंद्र नैनी में हुआ। मुख्य अतिथि महापौर उमेशचंद्र गणेश केसरवानी, अध्यक्षता कर रहीं मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह तथा विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय खेलकूद प्रमुख जगदीश कुमार सिंह ने खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिउ शुभकामनाएं दी। प्रधानाचार्य अजय कुमार मिश्र, प्रांतीय संयोजक राकेश अग्रहरी, अजीत सिंह, दिग्विजय पाल, शिवकुमार सिंह, विमल चंद्र दुबे, विजय कुमार मौर्य, सत्यम मिश्रा व पूजा शुक्ला आदि उपस्थित रहीं।
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