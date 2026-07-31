Prayagraj News: सुमित की गर्लफ्रेंड से नजदीकियां बढ़ाने की नीयत से फुफेरे भाई ने की हत्या, फिर मांगी फिरौती

Prayagraj News: प्रयागराज में 20 वर्षीय सुमित का शव गंगा कछार में मिला, जो एक सप्ताह से लापता था। पुलिस ने बताया कि सुमित के फुफेरे भाई शिवम राय ने हत्या की, फिर अपहरण का नाटक करते हुए फिरौती मांगी। सुमित स्नातक का छात्र था और 23 जुलाई को घर से निकला था।

Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। एक सप्ताह से लापता 20 वर्षीय सुमित का फाफामऊ क्षेत्र के गंगा कछार की झाड़ियों में शव मिला। पुलिस की मानें तो सुमित के फुफेरे भाई शिवम राय ने ही उसकी गर्लफ्रेंड से खुद नजदीकी बढ़ाने की नीयत से पत्थर से सिर कूंचकर हत्या की थी। इसके बाद हत्या को अपहरण का रूप देने के लिए सुमित के ही मोबाइल नंबर से उसके परिजनों को फोन कर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। फिलहाल पुलिस हत्यारोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है।

हत्यारे का रंगीन मंसूबा सोरांव थानाक्षेत्र के भदरी गांव निवासी शिव प्रसाद का बेटा सुमित स्नातक का छात्र था। वह 23 जुलाई की सुबह घर से सैलून जाने के लिए निकला था, लेकिन फिर नहीं लौटा। खोजबीन के बाद परिजनों ने सोरांव थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। दो दिन पहले सुमित के मोबाइल नंबर से ही शिव प्रसाद को फोन कॉल आई। फोन करने वाले ने सुमित का अपहरण करने और फिरौती के रूप में 50 लाख रुपये देने की मांग की।

पुलिस की कार्रवाई सूत्रों की मानें तो नंबर को ट्रेस करते हुए पुलिस ने सुमित के फूफा राजीव निवासी जगदीशपुर कसारी के बेटे 22 वर्षीय शिवम राय को धरदबोचा। शिवम की निशानदेही पर ही गुरुवार को सुमित का शव गंगा कछार की झाड़ियों में बरामद किया गया। पुलिस की पूछताछ में शिवम ने बताया कि सुमित ने एक-दो बार अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया था। शिवम भी युवती को पसंद करने लगा था और उससे नजदीकियां बढ़ाने की नीयत से सुमित को रास्ते से हटाने का फैसला लिया। 23 जुलाई को सुमित को अपने साथ ले जाकर हत्या कर झाड़ियों में शव छुपा दिया और खुद को बचाने के लिए फोन कर फिरौती मांगने का नाटक किया था। एसीपी सोरांव श्यामजीत सिंह ने बताया कि लापता सुमित का शव बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। हत्या के आरोप में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।