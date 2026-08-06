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Prayagraj News: टीएससी चयन में प्रयागराज एनसीसी ग्रुप के 18 कैडेट अगले दौर में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: थल सैनिक कैंप (टीएससी) के लिए आयोजित इंटर ग्रुप प्रतियोगिता (आईजीसी) चयन प्रक्रिया में प्रयागराज एनसीसी ग्रुप के कैडेटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1

टीएससी चयन में प्रयागराज एनसीसी ग्रुप के 18 कैडेट अगले दौर में
टीएससी चयन में प्रयागराज एनसीसी ग्रुप के 18 कैडेट अगले दौर में

Prayagraj News: प्रयागराज। थल सैनिक कैंप (टीएससी) के लिए आयोजित इंटर ग्रुप प्रतियोगिता (आईजीसी) चयन प्रक्रिया में प्रयागराज एनसीसी ग्रुप के कैडेटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 स्थान हासिल किए हैं। इस उपलब्धि पर ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर यू.एस. कंदिल ने चयनित कैडेटों को बधाई देते हुए उनके अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। चयन प्रक्रिया में प्रयागराज ग्रुप के 11 सीनियर डिवीजन/जूनियर डिवीजन (एसडी/जेडी) तथा सात सीनियर विंग (एसडब्ल्यू) कैडेट अगले चरण के लिए चयनित हुए हैं। ये कैडेट अब प्रतिष्ठित थल सैनिक कैंप (टीएससी) के लिए उत्तर प्रदेश एनसीसी निदेशालय की टीम में स्थान बनाने के लिए अगले दौर में हिस्सा लेंगे।

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ब्रिगेडियर कंदिल ने इस सफलता का श्रेय एएनओ, परमानेंट इंस्ट्रक्टर्स और प्रशिक्षण स्टाफ के समर्पित प्रयासों को देते हुए विश्वास जताया कि चयनित कैडेट राष्ट्रीय स्तर पर प्रयागराज ग्रुप और उत्तर प्रदेश निदेशालय का नाम रोशन करेंगे।

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