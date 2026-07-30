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Prayagraj News: 14 साल बाद रोड के डेढ़ फीट नीचे मिला मैनहोल का चैंबर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में 14 वर्ष से दबा मैनहोल का चैंबर बुधवार को जवाहर लाल नेहरू रोड पर मिला। नगर निगम और जलकल टीम ने जलभराव के कारण की खोज की। चैंबर 2012 में सड़क निर्माण के दौरान दब गया था। नगर आयुक्त ने चैंबर की सफाई कराई और बताया कि यह पहले भी डामरीकरण हुआ था।

14 साल बाद रोड के डेढ़ फीट नीचे मिला मैनहोल का चैंबर
14 साल बाद रोड के डेढ़ फीट नीचे मिला मैनहोल का चैंबर

Prayagraj News: प्रयागराज। जवाहर लाल नेहरू रोड पर बुधवार को 14 साल से सड़क के नीचे दबा मैनहोल का चैंबर खोजा गया। नगर निगम और जलकल की टीम कई दिन से मार्ग के आसपास जलभराव का कारण खोज रही थी। इसी बीच पता चला कि मार्ग के बीच रविदास मंदिर के सामने वर्षों पहले एक मैनहोल का चैंबर था, जो सड़क निर्माण में दब गया। यह जानकारी होने पर नगर निगम के अवर अभियंता राम सक्सेना ने रविदास मंदिर के सामने सड़क की खुदाई कराई तो डेढ़ फीट नीचे फीट नीचे चैंबर मिला। सड़क की खुदाई के बाद चैंबर खोला गया तो आसपास जलभराव का पता चला।

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चैंबर पूरी तरह चोक था। उसी समय सूचना मिलने पर नगर आयुक्त साईं तेजा मौके पर पहुंचे और चैंबर की सफाई कराई। नगर आयुक्त ने बताया कि 2012 में सड़क के डामरीकरण के दौरान चैंबर दब गया। इसको जलकल और जल निगम के इंजीनियर भूल गया। इसके बाद चैंबर पर 2012 के बाद 2018 और 2024 में भी डामरीकरण किया गया।

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