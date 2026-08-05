Prayagraj News: नाबालिग से छेड़खानी, आरोपी को कमरे में किया बंद
Prayagraj News: क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की से घर में घुसकर छेड़खानी की गई और जेवरात चोरी हुए। लड़की की मां ने पड़ोसी युवक पर आरोप लगाया है कि वह पहले भी बेटी से बदसलूकी कर चुका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश कर रही है।
Prayagraj News: क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की से घर में घुसकर छेड़खानी और जेवरात चोरी करने का मामला सामने आया है। लड़की की मां ने पड़ोसी युवक और उसके परिवार पर आरोप लगाते हुए थरवई थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महिला ने तहरीर में आरोप लगाया कि पड़ोसी युवक पहले भी रास्ते में रोककर उनकी बेटी से बदसलूकी करता था। इसका विरोध करने पर उसके परिवार व कुछ लोगों ने समझौता कराया था कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। आरोप है कि चार अगस्त को बेटी को घर में अकेले देख आरोपी ने छेड़खानी की।
लड़की की शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने घर के अंदर आरोपी को बंद कर दिया था। लेकिन, उसके परिजन आए और गाली गलौज करते हुए उसे छुड़ाकर ले गए। आरोप है कि युवक ने बक्से में रखा 15 हजार रुपये व सोने-चांदी के जेवरात भी चोरी कर लिया। उधर, थरवई थाना प्रभारी संतोष पांडेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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