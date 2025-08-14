लाखों बेरोजगार पहली सरकारी नौकरी को तरस रहे, दर्जन भर जॉब छोड़ चुका है प्रयागराज का अंकित

एक तरफ जहां देश में लाखों-लाख बेरोजगार पहली सरकारी पाने के लिए तरस रहे हैं वहीं प्रयागराज के रहने वाले अंकित ने लगभग दर्जन भर सरकारी नौकरी को पास करने के बाद भी छोड़ दिया।

दुष्यंत कुमार की चर्चित लाइन 'कौन कहता है, आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों' प्रयागराज के अंकित पर सही साबित होती है। ऐसे में जब लाखों-लाख युवा पहली सरकारी नौकरी पाने के लिए मरे जा रहे हैं तो वहीं नैनी निवासी अंकित ने चार साल में लगभग एक दर्जन सरकारी नौकरी हासिल साबित कर किया है कि मेहनत से सब कुछ संभव है। पहले मिली सारी नौकरियों को छोड़कर अंकित अब आयकर विभाग में टैक्स असिस्टेंट पद पर मुंबई में तैनात हैं। नवंबर 2023 में एसएससी सीजीएल भर्ती से यह चयन हुआ था।

यूपी बोर्ड से 2011 में हाई स्कूल की परीक्षा 72 प्रतिशत और 2013 में इंटरमीडिएट परीक्षा 82.4 फीसदी के साथ पास अंकित ने ने 2018 में नैनी के यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल ट्रेड में बीटेक किया। बकौल अंकित, उनका सबसे पहला चयन दिल्ली पुलिस में 2020 में हुआ था। फिर 2022 में यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर चयन हुआ। चार महीने तक सीतापुर में सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग भी की लेकिन मन नहीं लगा तो नौकरी छोड़ दी। 2024 में सीजीएल के जरिए जीएसटी विभाग में चयन हुआ लेकिन वो भी छोड़ दिया।