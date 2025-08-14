Prayagraj Youth Ankit quit around a dozen government jobs while millions of unemployed youths dying to get first naukri लाखों बेरोजगार पहली सरकारी नौकरी को तरस रहे, दर्जन भर जॉब छोड़ चुका है प्रयागराज का अंकित, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
एक तरफ जहां देश में लाखों-लाख बेरोजगार पहली सरकारी पाने के लिए तरस रहे हैं वहीं प्रयागराज के रहने वाले अंकित ने लगभग दर्जन भर सरकारी नौकरी को पास करने के बाद भी छोड़ दिया।

Ritesh Verma हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, प्रयागराजThu, 14 Aug 2025 02:01 PM
दुष्यंत कुमार की चर्चित लाइन 'कौन कहता है, आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों' प्रयागराज के अंकित पर सही साबित होती है। ऐसे में जब लाखों-लाख युवा पहली सरकारी नौकरी पाने के लिए मरे जा रहे हैं तो वहीं नैनी निवासी अंकित ने चार साल में लगभग एक दर्जन सरकारी नौकरी हासिल साबित कर किया है कि मेहनत से सब कुछ संभव है। पहले मिली सारी नौकरियों को छोड़कर अंकित अब आयकर विभाग में टैक्स असिस्टेंट पद पर मुंबई में तैनात हैं। नवंबर 2023 में एसएससी सीजीएल भर्ती से यह चयन हुआ था।

यूपी बोर्ड से 2011 में हाई स्कूल की परीक्षा 72 प्रतिशत और 2013 में इंटरमीडिएट परीक्षा 82.4 फीसदी के साथ पास अंकित ने ने 2018 में नैनी के यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल ट्रेड में बीटेक किया। बकौल अंकित, उनका सबसे पहला चयन दिल्ली पुलिस में 2020 में हुआ था। फिर 2022 में यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर चयन हुआ। चार महीने तक सीतापुर में सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग भी की लेकिन मन नहीं लगा तो नौकरी छोड़ दी। 2024 में सीजीएल के जरिए जीएसटी विभाग में चयन हुआ लेकिन वो भी छोड़ दिया।

प्रेमिका के परिवार को चाहिए था सरकारी नौकरी वाला दामाद, युवक ने किया गजब खेल

अंकित का चयन भारतीय रेलवे में टीटीई से लेकर स्टेशन मास्टर तक के पद के लिए भी हुआ, लेकिन वहां भी नौकरी नहीं की। एसएससी सीएचएसएल के जरिए क्लर्क के पद पर चयन हुआ लेकिन ज्वाइन नहीं किया। एसएससी की ही एमटीएस भर्ती में आयकर और एक्साइज विभाग में चयन हुआ लेकिन यह नौकरी भी नहीं की। उत्तर प्रदेश में लेखपाल पद पर चयनित हुए पर नहीं गए। अंकित का सपना पीसीएस अफसर बनने का है और वह अभी भी दिन-रात तैयारी में जुटे हैं। अंकित के पिता डॉ. ज्ञान प्रकाश सिंह अध्यापक हैं और मां सुनीता सिंह गृहणी हैं।

