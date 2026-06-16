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प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर, एक ही परिवार के तीन लोगों की सिर कुचलकर हत्या

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां हमलावरों ने एक ही परिवार के तीन सदस्यों की सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। मंगलवार सुबह घर से करीब 20 मीटर दूर तीनों के शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई।

प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर, एक ही परिवार के तीन लोगों की सिर कुचलकर हत्या

UP News: यूपी के प्रयागराज से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां मेजा थाना क्षेत्र के नीबी कुकुरकटवा गांव में सोमवार रात हमलावरों ने एक ही परिवार के तीन सदस्यों की सिर पर वार कर निर्मम हत्या कर दी। तीनों के शव घर से लगभग 20 मीटर की दूरी पर मिले। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं, मृतकों की पहचान 65 वर्षीय श्यामलाल उर्फ कल्लू , 60 वर्षीय इंद्रावती देवी और 55 वर्षीय अमरावती देवी के रूप में हुई है।

मंगलवार सुबह घटना की जानकारी होने पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मेजा थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों के अनुसार, वारदात के पीछे आशनाई से जुड़ा विवाद कारण हो सकता है। हालांकि, पुलिस अभी सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है तथा हमलावरों की तलाश में टीमें लगाई गई हैं।

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इस नृशंस हत्याकांड के बाद कुकुरकटवा गांव समेत पूरे मेजा क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं, सूचना पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर अजय पाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे। इसके अलावा अन्य अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक तीनों की हत्या सिर कुचलकर की गई है। इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

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संभल में घर बुलाकर युवक की हत्या

उधर, संभल के चन्दौसी-बनियाठेर थाने के बॉर्डर पर सोमवार शाम दुकानदार को घर से बुलाकर सिर में लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार दुकानदार की हत्या के बाद आरोपी घटनास्थल से बदायूं की ओर भाग निकला। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर चन्दौसी व बनियाठेर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई लेकिन दोनों थानों की पुलिस काफी देर तक सीमा विवाद में उलझी रही हालांकि बाद में चन्दौसी थाने की पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं, पुलिस ने हत्यारोपी को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

चन्दौसी के बदायूं चुंगी निवासी राजेश प्रजापति घर में ही किराना स्टोर चलाता है। बताया जा रहा है कि शाम करीब साढ़े पांच बजे उसे किसी ने फोन कर बुलाया, लेकिन वह पत्नी प्रेमवती से दवाई लेने जाने की बात कहकर बाइक लेकर घर से निकला। बदायूं रोड पर आईटीआई से आगे पेट्रोल पंप के पास हमलावर ने लोहे की रॉड से बाइक सवार पर हमला कर दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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