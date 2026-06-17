प्रयागराज ट्रिपल मर्डर: तीन बुजुर्गों की हत्या करने वाले का हाफ एनकाउंटर, लव अफेयर में वारदात को दिया अंजाम

प्रयागराज में एक ही परिवार के तीन बुजुर्गों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ट्रिपल मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए मुख्य आरोपी समेत अन्य को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने प्रेम प्रसंग और शादी का विरोध किए जाने से नाराज होकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था।

UP News: यूपी के प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर से क्षेत्र में सनसनी मच गई। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य हत्यारोपी को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। उसके साथ ही पांच अन्य को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने एक ही परिवार के तीन बुजुर्गों की सिर पर खूंटे से वार कर निर्मम हत्या कर दी थी। पूछताछ में उसने लव अफेयर में तिरहे हत्याकांड को अंजाम देने की बात कबूली।

मेजा थाना क्षेत्र के नीबी कुकुरकटवा गांव निवासी 65 वर्षीय श्यामलाल गुप्ता उर्फ कल्लू पांच भाइयों में सबसे बड़े थे और परचून की दुकान चलाते थे। उनके दो भाइयों का निधन हो चुका है, जबकि दो भाई और परिवार के अन्य सदस्य बाहर रहते हैं। घर में श्यामलाल के अलावा उनकी पत्नी 60 वर्षीय फूलकली देवी, छोटे भाई दिवंगत दूधनाथ की पत्नी 60 वर्षीय इंद्रावती देवी और भाई नींबूलाल गुप्ता की पत्नी 55 वर्षीय अमरावती देवी थीं। मंगलवार सुबह पड़ोसी ने श्यामलाल, इंद्रावती और अमरावती का शव देखकर शोर मचाया। घर के अंदर श्यामलाल की पत्नी फूलकली देवी बदहवास हालत में पड़ी मिलीं। उन्हें मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है, जिसे कातिलों ने छोड़ दिया।

पुलिस आयुक्त जोगिंदर कुमार, अपर पुलिस आयुक्त डॉ. अजयपाल शर्मा व डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र किए। मृतक श्यामलाल के चाचा अमरनाथ उर्फ लाला गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज कर देर शाम गांव के हिमांशु यादव, उसके भाई अंकित और साथी निहाल गौतम व राजन यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में हिमांशु ने बताया कि मृतक श्यामलाल की भतीजी से उसका प्रेम संबंध था और दोनों शादी करना चाहते थे। लड़की के घरवाले विरोध कर रहे थे। पुलिस ने ग्राम प्रधान गुड्डू को भी गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दो महीने पहले दोनों पक्ष में ग्राम प्रधान ने ही पंचायत कराई थी।

तीन दिन पहले रची साजिश, फिर खेला खूनी खेल तिरहे हत्याकांड की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस की मानें तो हत्यारोपी हिमांशु ने तीन दिन पहले ही हत्या की साजिश रची थी। शादी में रोड़ा बने श्यामलाल को रास्ते से हटाने की मंशा थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से इंद्रावती और अमरावती की भी हत्या कर दी। फिलहाल हिमांशु के सोशल मीडिया अकाउंट और पूछताछ में पुलिस के हाथ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं।

पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ हिमांशु यादव हिमांशु यादव की मंगलवार रात पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, देर शाम गिरफ्तारी के बाद उसे लेकर पुलिस टीम हत्या में प्रयुक्त खूंटा को बरामद करने लेकर जा रही थी। गांव के बाहर झाड़ियों में उसने वारदात को अंजाम देने के बाद खूंटा छुपा दिया था। जब पुलिस टीम पहुंची, तो हिमांशु अचानक उपनिरीक्षक की पिस्टल छीनकर भागने लगा। आरोप है कि उसने पुलिस टीम पर फायर भी किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली पैर में लगने से हिमांशु घायल हो गया।

श्यामलाल की भतीजी संग शेयर की थी फोटो पुलिस के अनुसार, हिमांशु यादव का फेसबुक पर ‘समाजवादी टाइगर हिमांशु यादव’ के नाम से अकाउंट है। हिमांशु ने श्यामलाल की भतीजी के साथ फोटो शेयर किया था। इसमें दोनों शादी करने की मंशा और परिवार वालों के रजामंदी नहीं होने की बात लिखी है। पुलिस सूत्रों की मानें तो हिमांशु 13 जून को युवती से मिलने उनके ननिहाल मांडा थाना क्षेत्र के राजापुर गया था। जहां श्यामलाल के जीवित रहते हुए शादी होना संभव नहीं होने पर चर्चा की गई। मांडा से लौटने के बाद हिमांशु यादव अपने दो साथी निहाल गौतम और राजन यादव के साथ मिलकर श्यामलाल को रास्ते से हटाने का प्रयास कर रहा था।

घटनास्थल की तफ्तीश में श्यामलाल का शव चारपाई के पास, जबकि अमरावती का शव समीप ही हैंडपंप और इंद्रावती का शव घर से करीब 30 मीटर दूर पड़ा मिला और उनके हाथ में लोटा भी था। श्यामलाल का घर गांव के अंतिम छोर पर स्थित है। उसके घर से ग्रामीणों के आवास थोड़ी दूर पर हैं। ऐसे में अंदेशा है कि वारदात के समय तीनों की चीख पुकार ग्रामीणों को सुनाई नहीं पड़ी।