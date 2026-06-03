प्रयागराज हत्याकांड: जो मां-बाप का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा? फिर सनी ने अभिषेक को भी मार डाला

प्रयागराज के साउथ मलाका में चार लोगों की हत्या के बाद आरोपी सनी गुप्ता करीब 11 घंटे तक मकान में ही छिपा रहा। उसने गर्म पानी और डिटर्जेंट से खून के निशान साफ किए, नहाकर मृतक के कपड़े पहने और जेवरात समेटे। भोर में फरार होने के बाद वह अपनी चप्पल और हत्या में प्रयुक्त पाइप लेने दोबारा मौके पर भी पहुंचा।

प्रयागराज के साउथ मलाका चौराहे के पास जिस मकान में एक ही परिवार के चार लोगों की नृशंस हत्या हुई, वहां कातिल वारदात के बाद करीब 11 घंटे तक मकान के अंदर ही रहा। उसने पहले डिटर्जेंट और गर्म पानी से पूरे कमरे को साफ किया और फिर अपने खून से सने कपड़े को उतराकर नहाया। घर के अंदर घड़ी नहीं होने और बाहर निकलने पर पकड़े जाने के डर से वह भोर में करीब पांच बजे मृतक वीरेंद्र वैश्य के कपड़े पहनकर बाहर निकला। पुलिस की पूछताछ में हत्यारोपी सनी गुप्ता ने बताया कि रविवार शाम हत्या करने के बाद उसने रसोई में पानी गर्म कर डिटर्जेंट पाउडर से कमरों में फैले खून की सफाई की। सारे जेवरात एक बैग में भरे, लेकिन बाहर निकलने पर पकड़े जाने की डर से कमरे के अंदर ही बैठा रहा। बाथरूम में नहाने के बाद आलमारी से निकालकर मृतक वीरेंद्र वैश्य के जूते व कपड़े पहन लिए। उसने बताया कि लैपटॉप व मोबाइल पानी में डाल दिए जाने और कमरे के अंदर कोई घड़ी नहीं होने से उसे समय का पता नहीं चला।

दोबारा कमरे के अंदर गया था सनी हत्यारोपी सनी ने सोमवार की भोर में मकान के पिछले हिस्से में जेवरात से भरे बैग को फेंक दिया और फिर ताला बंद कर बाहर निकलकर गली में गया। जहां से बैग उठाकर लाया और अपनी दुकान में रख दिया। हालांकि, वह जल्दबाजी में मृतक वीरेंद्र वैश्य का जूता पहनकर आ गया था जबकि, अपनी चप्पल और हत्या में प्रयुक्त लोहे की पाइप मौके पर ही भूल गया था। वह दोबारा मकान में दाखिल हुआ और जूता उतारकर चप्पल पहनी और लोहे की पाइप लेकर वापस लौटा।

जो मां-बाप का नहीं हुआ, तो मेरा क्या होगा सनी ने बताया कि अभिषेक उसे लूटे गए जेवरात से मात्र पांच चूड़ी और एक हार दे रहा था, जबकि बाकी गहनों का बंटवारा बाद में करने की बात कहने लगा। सनी ने बताया कि उसे लगा कि जो अपने मां-बाप का नहीं हुआ, वह मेरा क्या होगा। इसी बंटवारे को लेकर दोनों में मारपीट होने लगी। इस दौरान सनी ने उसी लोहे की रॉड से अभिषेक के सिर पर प्रहार कर उसकी भी हत्या कर दी।