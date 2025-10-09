Prayagraj is becoming the center of America's popular sport Pickleball अमेरिका के लोकप्रिय खेल पिकल बाल का केंद्र बन रहा प्रयागराज, अब नैनी में भी बनेगा कोर्ट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsPrayagraj is becoming the center of America's popular sport Pickleball

अमेरिका के लोकप्रिय खेल पिकल बाल का केंद्र बन रहा प्रयागराज, अब नैनी में भी बनेगा कोर्ट

यूपी की संगम नगरी प्रयागराज में अमेरिकी खेल पिकल बाल का उदय हो रहा है।कुछ महीने तक इस खेल के बारे में बहुत कम ही लोग जानते थे। धीरे-धीरे अब ये खेल भारत में भी लोकप्रिय हो रहा है। 

Pawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, प्रयागराजThu, 9 Oct 2025 01:48 PM
share Share
Follow Us on
अमेरिका के लोकप्रिय खेल पिकल बाल का केंद्र बन रहा प्रयागराज, अब नैनी में भी बनेगा कोर्ट

प्रयागराज में पिकल बाल खेल का उदय हो रहा है। अमेरिका में पिकल बाल खेल की लोकप्रियता शिखर पर पहुंच चुकी है। कुछ महीने तक इस खेल के बारे में यहां कम लोग जानते थे। इस खेल ने धीरे-धीरे भारत में पांव पसारना शुरू किया तो प्रयागराज इससे कैसे दूर रह सकता था। लिहाजा यहां भी पिकल बाल खेल का ढांचा तैयार होने लगा।

प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क स्थित जिमखाना क्लब में टेनिस कोर्ट बनाया है। पिकल बाल की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए क्लब के संचालकों ने लगभग छह महीने पहले इस खेल का पहला कोर्ट बनाया। जिमखाना के कोर्ट पर पिकल बाल खेलने वालों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। खिलाड़ी प्रतिदिन सुबह-शाम कोर्ट पर खेल रहे हैं। जिमखाना क्लब के बाद अब नैनी में भी पिकल बाल का कोर्ट बनाया जा रहा है।

नैनी के कारोबारी अच्युत अग्रवाल साइमंड्स के स्पोर्ट्स एरिना की तरह एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इस कांप्लेक्स में पिकल बाल का कोर्ट भी बनाया जा रहा है। काम समय से पूरा होता है तो इस महीने के अंत तक कोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। कोर्ट के निर्माता अच्युत कुमार का दावा है कि पिकल बाल खेल के प्रति नैनी में स्कूल के बच्चे अधिक आकर्षित होंगे। इसके लिए स्कूलों में संपर्क करेंगे। परिवार के लोग भी इसे खेल सकते हैं।

ये भी पढ़ें:गोंडा की महिलाओं का कमाल, जलकुंभी से बना रहीं टोकरी और हैंगिंग पॉर्ट्स

जिमखाना क्लब के कोच सैफ इकबाल कहते हैं कि प्रदेश में नोएडा और लखनऊ के बाद प्रयागराज में पिकल बाल कोर्ट बनाया गया है। पिकल बाल का कोर्ट 20 फीट चौड़ा और 44 फीट लंबा होता है। इसके नेट के ऊंचाई 34 इंच होती है। विशेष तरह के रैकेट और छेद वाले प्लास्टिक के बाल ये पिकल बाल खेला जाता है। इस खेल को सीखना और खेलना आसान होता है। पिकल बाल खेल को और लोकप्रिय बनाने के लिए एक प्रतियोगिता कराने पर विचार हो रहा है।

Prayagraj Prayagraj News Prayagraj Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |