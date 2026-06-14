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प्रयागराज के हनुमान मंदिर के चढ़ावे में 500-200 रुपए के नकली नोट; बैंक में जमा करने के दौरान खुलासा

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज के सिविल लाइंस स्थित श्रीहनुमत निकेतन मंदिर के दानपात्रों से नकली नोट मिले हैं। बैंक की गिनती में 500, 200 और 100 रुपये के नकली नोट पकड़े गए। प्रशासन ने मामला जांच एजेंसियों को सौंप दिया है। जांच रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

प्रयागराज के हनुमान मंदिर के चढ़ावे में 500-200 रुपए के नकली नोट; बैंक में जमा करने के दौरान खुलासा

प्रयागराज के सिविल लाइंस स्थित श्रीहनुमत निकेतन मंदिर के दानपात्रों से नकली नोट मिलने के बाद प्रशासन और जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। बैंक में चढ़ावे की राशि जमा कराने के दौरान नोटों की जांच में यह मामला सामने आया। प्रशासन ने पूरे प्रकरण की जांच शुरू करा दी है और जांच रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। जानकारी के अनुसार, मंदिर प्रबंधन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते न्यायालय ने 20 मार्च 2024 को मंदिर के संचालन के लिए जिलाधिकारी प्रयागराज को रिसीवर नियुक्त किया था। जिलाधिकारी ने मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी एडीएम आपूर्ति विजय शर्मा को सौंपी थी। तब से मंदिर का संचालन जिला प्रशासन की निगरानी में किया जा रहा है और दानपात्रों से प्राप्त धनराशि नियमित रूप से बैंक खाते में जमा कराई जा रही है।

हनुमान मंदिर के चढ़ावे में मिले नकली नोट

प्रशासन के मुताबिक जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 के छह दानपात्रों की गिनती की गई, जिनमें करीब 13 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई। जब इस राशि को बैंक में जमा कराया गया तो नोटों की जांच के दौरान मशीन ने कई नोटों को नकली बताया। जिसमें 500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये के कई नोट शामिल हैं। बैंक प्रबंधन ने तत्काल इसकी सूचना एडीएम आपूर्ति एवं मंदिर के नामित रिसीवर विजय शर्मा को दी।

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चढ़ावे में कहां से आए नकली नोट

नकली नोट मिलने की जानकारी के बाद संबंधित जांच एजेंसियों को मामले से अवगत करा दिया गया है। प्रारंभिक स्तर पर नोटों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह भी संभव है कि किसी श्रद्धालु ने अनजाने में नकली नोट दानपात्र में डाल दिए हों, लेकिन इस घटना ने शहर में नकली नोटों के संभावित नेटवर्क को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एडीएम आपूर्ति विजय शर्मा ने बताया कि बैंक से सूचना मिलने के बाद पूरे मामले को जांच एजेंसियों के सुपुर्द कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

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कई दानपात्रों के चढ़ावे के गिनती बाकी

प्रशासन ने यह भी बताया कि मंदिर के पिछले दो वर्षों के 24 दानपात्र अभी सील हैं और उनमें मौजूद चढ़ावे की राशि की गिनती अभी बाकी है। ऐसे में आगे की गिनती के दौरान और भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और जांच के परिणाम का इंतजार किया जा रहा है।

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