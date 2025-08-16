कभी देश का सबसे बड़ा टेनिस सेंटर था प्रयागराज का जिमखाना क्लब, यहीं हुआ था पहला नेशनल टूर्नामेंट

प्रयागराज (तब इलाहाबाद) के आजाद पार्क स्थित जिमखाना क्लब में 115 साल पहले हुई थी पहली राष्ट्रीय टेनिस चैंपिनयशिप। 1919 में भारत के नागू ने अंग्रेजों को हराकर पहली बार जीती थी राष्ट्रीय एकल टेनिस चैंपिनियनशिप।

मौजूदा दौर में टेनिस प्रतियोगिताएं सिर्फ बड़े शहरों में हो रही हैं। डेविस कप और राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप भी बड़े शहरों तक ही सीमित है। प्रयागराज की बात करें तो अलग-अलग आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं का ही आयोजन हो पा रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब टेनिस का देश में सबसे बड़ा केंद्र प्रयागराज (तब इलाहाबाद) था। यहां पहली राष्ट्रीय टेनिस चैंपिनयनशिप हुई थी। इसी धरती पर देश की आजादी के पहले एक भारतीय खिलाड़ी ने शौकीनों के खेल पर अंग्रेजों का वर्चस्व भी समाप्त किया था।

प्रयागराज के शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क (तब एल्फेर्ड पार्क) का जिमखाना क्लब पूरे देश में टेनिस का सबसे बड़ा केंद्र था। जिमखाना क्लब के कोर्ट पर टेनिस खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए गर्व की बात होती थी। अंग्रेजों ने पार्क के परिसर में 1880 में जिमखाना क्लब की स्थापना की। जबकि लाहौर का जिमखाना क्लब 1885 में स्थापित किया गया। तब अभिजात वर्ग के लोग बातचीत और शौकिया खेलने के लिए क्लब आते थे। विशेष रूप से ब्रिटिश न्यायाधीश, वकील और अधिकारियों का यह अड्डा हुआ करता था। शाम के समय यहां गपशप और टेनिस खेलने का काम होता था। उस समय घास, बजरी और हार्ड कोर्ट था।

देश में कई टेनिस क्लब खुलने के बावजूद प्रयागराज के जिमखाना क्लब में पहली बार 1910 में राष्ट्रीय टेनिस चैंपिनयशिप का आयोजन हुआ। तब टेनिस में अंग्रेजों का दबदबा था। 1947 के पहले एक भारतीय ने टेनिस पर अंग्रेजों के वर्चस्व को प्रयागराज के जिमखाना कोर्ट पर समाप्त किया था। 1919 में यहां राष्ट्रीय चैंपिनयशिप हुई। प्रतियोगिता में देश के दिग्गज खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें अंग्रेज खिलाड़ी भी थे। नागू एकल चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने। तब नागू ने जीतकर आजादी की लड़ाई को बड़ी मनोवैज्ञानिक ताकत दी थी।

जिमखाना क्लब में 1938 तक निर्बाध राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इसके बाद 1944, 1946-1949 तक और फिर 1950-1951 तक चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। सेंट्रल इंडिया लॉन टेनिस टूर्नामेंट के मैच जिमखाना क्लब के घास के कोर्ट पर हर साल फरवरी में हुए थे, जिसे 80 के दशक के अंत में बंद कर दिया गया। और इस तरह प्रयागराज में टेनिस के गौरव के युग का अंत हो गया।