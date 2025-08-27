मराठी घट रहे लेकिन बढ़ रही बप्पा की धूम, प्रयागराज में 50 साल से चल रहा है गणपति महोत्सव

पचास साल पहले मराठियों ने प्रयागराज में शुरू किया था गणेश महोत्सव का आयोजन। तब के इलाहाबाद के दारागंज मोहल्ले में आकर बसे थे 250 मराठी परिवार। अब उनकी संख्या घटकर 50 रह गई है लेकिन बप्पा का त्योहार पूरी भव्यता से मनाते हैं।

गणेश महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र और मुंबई से निकलकर उत्तर प्रदेश कई शहरों में भी बड़े पर्व का रूप ले चुका है। प्रयागराज में तो गणपति बप्पा की पूजा 50 साल पहले शुरू हो गई थी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बुधवार को गणेश चतुर्थी पर गजानन की मूर्तियां पंडालों में विराजमान की जाएगी। प्रयागराज में गणेश महोत्सव की नींव स्थानीय नागरिकों ने नहीं, बल्कि महाराष्ट्र से 50 वर्ष पहले आए 250 मराठी परिवारों ने डाली थी। तब इलाहाबाद रहे इस शहर में गणपति के महोत्सव की शुरुआत का श्रेय महाराष्ट्र लोक सेवक मंडल और लोकमान्य तिलक सेवा ट्रस्ट को जाता है।