प्रयागराज सामूहिक हत्याकांड: कौन है 4 कत्ल का आरोपी सनी? कदम-कदम पर करता रहा गुमराह

Prayagraj Four Murder Case : कितना शातिर और क्रूर होगा वह शख्स जिसने प्रयागराज के एक ही घर में चार-चार हत्याओं को अंजाम दिया। इस शख्स ने जो इकबाल-ए-जुर्म किया, उस पर भी पूरी तरह यकीन करना मुश्किल लगता है। पुलिस ने एक बार फिर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली ताकि घटना की तह तक पहुंचा जा सके।

Prayagraj Four Murder Case : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के साउथ मलाका सामूहिक हत्याकांड में वैश्य परिवार के चार सदस्यों की हत्या के आरोपी सनी गुप्ता के शातिराना अंदाज के चलते पुलिस उसके इकबाल-ए-जुर्म पर भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रही है। पुलिस ने उस सीसीटीवी की फिर से जांच की, जिसकी फुटेज से वह पकड़ा गया था। परिवार और पुलिस को झूठ बोलकर सनी ने जिस तरह से गुमराह किया है, उसे देखते हुए पुलिस ने एक जून की सुबह के बाद की फुटेज खंगाली है, यह पता लगाने के लिए कि कहीं वह दोबारा घटनास्थल पर तो नहीं गया था।

इसकी एक और वजह वीरेंद्र वैश्य की पत्नी अनीता के शव की स्थिति भी है। सनी ने इकबाल-ए-जुर्म में बताया है कि सीढ़ी से उतर रही वीरेंद्र वैश्य की बेटी मीनाक्षी की हत्या करने के बाद वह अभिषेक के साथ उस कमरे में गया जहां वीरेंद्र और अनीता सो रहे थे। वहां एक साथ उन दोनों की हत्या की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि वीरेद्र का शव इस कदर सड़ चुका था कि ब्रेन पूरी तरह लिक्विफाई (पानी की तरह तरल) हो चुका था जबकि ठीक बगल में होने के बावजूद अनीता का शव सड़ा नहीं था और ब्रेन भी सुरक्षित था। अनीता के पेट पर नीले रंग का निशान मिला, जो मौत के छह घंटे के भीतर आता है। शवों की स्थिति का यह अंतर फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ पुलिस को एक बार फिर से सोचने के लिए मजबूर कर रहा है।

परिजनों से भी पुलिस कर रही पूछताछ पुलिस सनी के परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। चर्चा है कि परिवार के सदस्य को थाने बुलाकर पूछताछ की गई है। यह जानने की कोशिश हुई कि उन्होंने सनी के घर लौटने पर जानकारी पुलिस को आखिर क्यों नहीं दी। मोहल्ले में चर्चा है कि सनी को कुछ दिन पहले से ही यह कहते हुए सुना जा रहा था कि वह बहुत जल्द कुछ बड़ा करने वाला है।

हैंडराइटिंग से खुल सकता है राज इस संभावना को भी देखा जा रहा है कि कहीं इस पूरी घटना को अकेले या किसी के साथ मिलकर सनी ने ही तो अंजाम नहीं दिया। उसने पहले अभिषेक की हत्या की और फिर मीनाक्षी और वीरेंद्र और अनीता को मारा, जिसके लिए वह सोमवार की सुबह के बाद भी घटनास्थल पर गया हो। इस संबंध में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट काफी अहम साबित होगी। सनी ने कबूलनामे में बताया है कि घटना स्थल पर मिली तख्ती पर बंटी-बबली और बहू ने मारा अभिषेक ने लिखा था ताकि पुलिस का शक उसके भाई और पत्नी पर चला जाए। एक्सपर्ट की रिपोर्ट से पता चलेगा कि वह सही बोल रहा है या झूठ।

संपत्ति के स्वामित्व को लेकर बरकरार है चर्चा सामूहिक हत्याकांड के खुलासे को चार दिन हो गए पर मोहल्ले में अभी चर्चा थमी नहीं है कि वैश्य परिवार के तीन सदस्यों की हत्या के बाद करोड़ों की इस संपत्ति का मालिक आखिर कौन होगा ? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि वीरेंद्र वैश्य ने अपने बेटे अश्विनी, जो इस समय कौशाम्बी जेल में बंद है, को संपत्ति से बेदखल कर दिया था। वीरेंद्र ने वैधानिक तौर यानी लिखा-पढ़ी कर उसे बेदखल किया था या फिर मौखिक। इसी तरह की चर्चाओं में सुना जा रहा है कि यह संपत्ति वीरेंद्र वैश्य की बनाई नहीं थी बल्कि पैतृक संपत्ति थी। कुछ महीने पहले उन्होंने संपत्ति का एक हिस्सा बेचने का प्रयास किया था लेकिन बेटे ने आपत्ति कर दी थी और उसने इसके खिलाफ कचहरी में केस भी कर दिया था।

पहली बार पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया था साउथ मलाका सामूहिक हत्याकांड के आरोपी सनी गुप्ता पर पुलिस को जब पहली बार शक हुआ तो उससे पूछताछ की गई। लेकिन इस पूछताछ में उसने गलत जानकारी दे दी। अभिषेक पर वार करते वक्त उसके हाथ में जो चोट लगी थी उसके बारे में पत्नी को बताया था कि गाड़ी से गिरने से लगी है जबकि पुलिस से कहा कि कुत्ते के दौड़ाने पर गिर गया था। इस पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे जाने दिया था।

बाद में जब पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगी और उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने घटना स्वीकार की। अपनी हरकत से वह तब भी बाज नहीं आया जब पुलिस लूटे गए गहनों की बरामदगी के लिए उसे उसकी दुकान पर ले गई थी। बैग उतारने के लिए उसे छज्जे पर चढ़ाया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऊपर वह बैग खोलकर कुछ कर रहा था, जिसे देख नीचे खड़े पुलिस वालों को शक हुआ तो एक सिपाही को ऊपर चढ़ाया गया, उसने देखा की सनी ने बैग से कुछ गहने निकाल कर छज्जे पर फेंक दिए थे। इस मामले के खुलासे और विवेचना में लगे पुलिसकर्मियों का कहना है कि जुर्म कबूल करने के बाद भी सनी के चेहरे पर डर या पश्चाताप का कोई भाव नहीं था। यहां तक की प्रेसवार्ता में मीडिया के सामने भी वह बेखौफ अपनी बात रख रहा था

बीयर के नशे में भी अभिषेक पर पड़ा भारी पुलिस पूछताछ में पता चला है कि घटना से पहले बीयर सिर्फ सनी ने पी थी, अभिषेक ने सिगरेट पी थी। आभूषण के बंटवारे के बाद सनी ने जब अभिषेक पर वार किया तो उसने बचाव की काफी कोशिश की थी लेकिन बीयर के नशे में होने के बाद भी सनी उस पर भारी पड़ा। पोस्टमार्टम के दौरान चारों में सबसे ज्यादा चोट (53 वार) अभिषेक के शरीर पर पाई गई है, इसकी वजह यह है कि सनी ने लोहे की रॉड से मारने के साथ ही दुकान के काउंटर पर रखे शीशे के टूकड़े और पेचकस से भी उसके शरीर पर कई वार किए थे। कांच से मारते वक्त ही उसके हाथ में चोट भी आई थी।

मां-पत्नी के सवालों का जवाब देते वक्त बिल्कुल सहज था सनी सनी चार लोगों की हत्या कर जब घर पहुंचा तो उसके माथे पर बिल्कुल शिकन नहीं थी। रातभर घर न आने से परेशान परिजनों ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने गुमराह करने के लिए ऐसा जवाब दिया कि उन्हें यकीन हो गया। मां इंदू गुप्ता के मुताबिक सनी ने बताया कि उसने शराब पी ली थी इसलिए डरवश घर नहीं आया और दुकान में सो गया था। पत्नी खुशबू ने उससे दूसरा कपड़ा पहनने और हाथ में लगी चोट के बारे में पूछा तो बोला बाइक से गिर गया था, जिससे हाथ में चोट लग गई थी। कपड़े भी फट गए थे इसलिए बदल लिया। जवाब देते हुए वह इतना सहज था कि परिजनों को उस पर रत्तीभर भी शक नहीं हुआ।

शर्मिंदा है परिवार हत्याकांड के खुलासे के बाद परिजनों का लोगों से मिलना-जुलना और बातचीत करना बंद हो गया है। शर्मिंदगी के चलते अधिकांश समय वे घर में ही बिता रहे हैं। बहुत कुरेदने पर ही कुछ बोलते हैं। गुरुवार को महाबीरन गली मुट्ठीगंज स्थित घर पहुंचकर परिजनों से मिलने की कोशिश की गई तो मां और पत्नी दोनों के चेहरों पर दुख और शर्मिंदगी के भाव साफ दिख रहे थे। बहुत कोशिश करने पर दोनों बात करने को तैयार हुईं। मां बार-बार यही कहती रहीं कि सनी ऐसा भी कर सकता है, उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने परिवार को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। सनी तीन भाइयों में दूसरे नंबर का है। बड़ा भाई दीपक महेवा नैनी में परिवार के साथ रहता है और वहीं स्वास्तिक स्वीट्स के नाम से दुकान चलाता है। पिता रामबाबू गुप्ता भी उसके साथ ही रहते हैं। मुट्ठीगंज वाले मकान में सनी, उसकी मां, पत्नी, एक बेटा और छोटा भाई अंकित रहता है। अंकित भी सनी के साथ मृतक वीरेंद्र वैश्य के मकान में ही कचौड़ी और चाय-समोसा की दुकान चलाता था।