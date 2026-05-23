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भीषण गर्मी और हीटवेव के बीच प्रयागराज में जल संकट, 10 KM दूर से पानी लाने को मजबूर ग्रामीण

Pawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान टाइम्स, प्रयागराज
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यूपी में भीषण गर्मी  है। इस बीच प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ ब्लॉक में गंभीर जल संकट सामने आया है। इस इलाके में लोग बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान हैं। हालात इतने खराब हैं कि ग्रामीणों को पीने का पानी लाने के लिए रोजाना करीब 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है।

भीषण गर्मी और हीटवेव के बीच प्रयागराज में जल संकट, 10 KM दूर से पानी लाने को मजबूर ग्रामीण

UP News: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और हीटवेव चल रहा है। लेकिन इस बीच प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ ब्लॉक में गंभीर जल संकट सामने आया है। भारत के सबसे गर्म शहर बांदा से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित इस इलाके में लोग बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान हैं। हालात इतने खराब हैं कि ग्रामीणों को पीने का पानी लाने के लिए रोजाना करीब 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बने तापमान ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि गांव में न तो पानी की समुचित व्यवस्था है और न ही बिजली की सुविधा। एक ग्रामीण ने बताया, 'यहां पानी की बहुत बड़ी समस्या है। न पानी की सुविधा है और न बिजली की। हमें रोज दूर-दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। करीब 10 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। यह समस्या वर्षों से बनी हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गांव में करीब 150 लोग रहते हैं और सभी इसी संकट से जूझ रहे हैं।'

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ग्रामीणों के मुताबिक गर्मी बढ़ने के साथ इलाके के हैंडपंप और जलस्रोत सूखने लगे हैं। सुबह से ही महिलाएं और बच्चे बर्तन लेकर पानी की तलाश में निकल जाते हैं। कई बार घंटों इंतजार के बाद भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। वहीं, मामले को लेकर प्रयागराज की अपर जिलाधिकारी विनीता सिंह ने कहा कि प्रशासन ने शंकरगढ़ क्षेत्र में जल संकट को गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं की समीक्षा और खराब जल संरचनाओं की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर तत्काल पानी के टैंकर भी भेजे जाएंगे।

विनीता सिंह के मुताबिक हीटवेव को लेकर पिछले 23 दिनों से लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी कर विभिन्न मीडिया समूहों और स्थानीय माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कई स्थानों पर कूलिंग सेंटर और आपातकालीन जल व्यवस्था भी की गई है।

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देश का सबसे गर्म जिला बना बांदा

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश का बांदा जिला इस समय देश के सबसे गर्म इलाकों में शामिल है। 27 अप्रैल को बांदा में तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो उस दिन देश में सबसे अधिक था। इसके बाद मंगलवार को यहां तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि बुधवार को भी 48 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। भीषण गर्मी का असर यह है कि बांदा और आसपास के इलाकों में सुबह 10 बजे के बाद सड़कें लगभग सूनी हो जाती हैं। लोग तेज धूप और लू से बचने के लिए घरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं प्रयागराज के शंकरगढ़ जैसे इलाकों में जल संकट ने लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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