भीषण गर्मी और हीटवेव के बीच प्रयागराज में जल संकट, 10 KM दूर से पानी लाने को मजबूर ग्रामीण

यूपी में भीषण गर्मी है। इस बीच प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ ब्लॉक में गंभीर जल संकट सामने आया है। इस इलाके में लोग बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान हैं। हालात इतने खराब हैं कि ग्रामीणों को पीने का पानी लाने के लिए रोजाना करीब 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है।

UP News: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और हीटवेव चल रहा है। लेकिन इस बीच प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ ब्लॉक में गंभीर जल संकट सामने आया है। भारत के सबसे गर्म शहर बांदा से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित इस इलाके में लोग बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान हैं। हालात इतने खराब हैं कि ग्रामीणों को पीने का पानी लाने के लिए रोजाना करीब 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बने तापमान ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि गांव में न तो पानी की समुचित व्यवस्था है और न ही बिजली की सुविधा। एक ग्रामीण ने बताया, 'यहां पानी की बहुत बड़ी समस्या है। न पानी की सुविधा है और न बिजली की। हमें रोज दूर-दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। करीब 10 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। यह समस्या वर्षों से बनी हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गांव में करीब 150 लोग रहते हैं और सभी इसी संकट से जूझ रहे हैं।'

ग्रामीणों के मुताबिक गर्मी बढ़ने के साथ इलाके के हैंडपंप और जलस्रोत सूखने लगे हैं। सुबह से ही महिलाएं और बच्चे बर्तन लेकर पानी की तलाश में निकल जाते हैं। कई बार घंटों इंतजार के बाद भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। वहीं, मामले को लेकर प्रयागराज की अपर जिलाधिकारी विनीता सिंह ने कहा कि प्रशासन ने शंकरगढ़ क्षेत्र में जल संकट को गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं की समीक्षा और खराब जल संरचनाओं की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर तत्काल पानी के टैंकर भी भेजे जाएंगे।

विनीता सिंह के मुताबिक हीटवेव को लेकर पिछले 23 दिनों से लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी कर विभिन्न मीडिया समूहों और स्थानीय माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कई स्थानों पर कूलिंग सेंटर और आपातकालीन जल व्यवस्था भी की गई है।