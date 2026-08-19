प्रयागराज में बाढ़ जैसे हालात, स्टेशन से लेकर गली-मोहल्ले तक पानी ही पानी, तस्वीरों में देखें संगनगरी का हाल

प्रयागराज में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर गली-मोहल्लों और पॉश इलाकों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई घरों में पानी घुस गया है, जबकि रामबाग स्टेशन के ट्रैक पर जलभराव से ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है।

यूपी के प्रयागराज में लगातार बारिश से स्थिति बाढ़ जैसी हो गई है। रेलवे स्टेशन, गली-मोहल्ले, पॉश एरिया हर जगह लबालब पानी भरा है। कई घरों में बारिश से पानी घुस गया है। लगातार दूसरे दिन जलभराव की परेशानी झेल रहे लोगों नाराजगी है। वहीं, लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा और जलभराव को देखते हुए जिले में बुधवार को सभी स्कूलों में रेनी-डे घोषित किया गया है।

लगातार बारिश के कारण रामबाग रेलवे स्टेशन पर जलभराव की स्थिति मंगलवार को और गंभीर हो गई। ट्रैक पर पानी भरने के कारण प्लेटफॉर्म नंबर एक, दो, तीन और चार से ट्रेनों का संचालन ठप हो गया। स्थिति बिगड़ने पर दोपहर से बनारस की ओर जाने वाली पैसेंजर और मेमू ट्रेनों का संचालन रामबाग के बजाए झूंसी स्टेशन से कराया गया। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई।

रेलवे ट्रैक पानी से लबालब भरा लगातार बारिश के कारण रामबाग रेलवे स्टेशन पर जलभराव की स्थिति मंगलवार को और गंभीर हो गई। ट्रैक पर पानी भरने के कारण प्लेटफॉर्म नंबर एक, दो, तीन और चार से ट्रेनों का संचालन ठप हो गया। स्थिति बिगड़ने पर दोपहर से बनारस की ओर जाने वाली पैसेंजर और मेमू ट्रेनों का संचालन रामबाग के बजाए झूंसी स्टेशन से कराया गया। उधर, प्रयाग रेलवे स्टेशन परिसर में भी जलभराव की स्थिति बनी रही। प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पानी जमा रहा, जबकि स्टेशन के बाहर भी कई स्थानों पर पानी भरा रहा। संगम स्टेशन के बाहर पार्किंग की ओर जाने वाले रास्ते पर भी जलभराव हो गया।

जलभराव से लोगों को परेशानी बारिश से बेहाल शहर में दूसरे दिन हालात और दयनीय हो गई। कई इलाकों से पहले दिन का पानी निकल भी नहीं पाया था कि सोमवार रात हुई तेज बारिश ने मुसीबत को और विकराल कर दिया। देखते ही देखते सड़कें और गलियां फिर पानी में डूब गईं और कई घरों में दोबारा पानी घुस गया। लगातार दूसरे दिन जलभराव की परेशानी झेल रहे लोगों का गुस्सा अब चरम पर पहुंच गया।

गली-मोहल्लों में भरा पानी सड़कें लगातार दूसरे दिन तालाब बनी रहीं और लोगों के लिए घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। सीएमपी चौराहा, संगम पेट्रोल टंकी मार्ग, लिडिल रोड सीवाई चिंतामणि रोड, भारती भवन पुस्तकालय के अलावा बाई का बाग के बंगाली टोला में दूसरे दिन भी लोग घरों में कैद रहे। सड़कों और गलियों में आवागमन बंद था। दो दिन से जलभराव की मार झेल रहे लोगों ने कहा कि जलभराव पहले भी होता था, लेकिन इस बार जैसी स्थिति कभी नहीं हुई, जबकि बारिश पहले जैसी नहीं हुई।

प्रयागराज में आज स्कूलों की छुट्टी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और जलभराव को देखते हुए जिले में बुधवार को सभी स्कूलों में रेनी-डे घोषित किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा को देखते हुए प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक के सभी परिषदीय, माध्यमिक और मान्यता प्राप्त व सहायता प्राप्त विद्यालय बंद रहेंगे। इनमें अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के विद्यालय भी शामिल हैं।