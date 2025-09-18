प्रयागराज में दशहरा पर शिवलिंग जैसा 40 फीट ऊंचा पंडाल, 173 साल से दुर्गा पूजा कर रहे हैं बंगाली

प्रयागराज के कर्नलगंज में 173 साल से दुर्गा पूजा कर रहे बंगाली समाज के लोगों ने इस साल दशहरा पंडाल को शिवलिंग की आकार में बनाया है। 40 फीट ऊंचा, 90 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा यह पंडाल 24 सितंबर तक बन जाएगा।

कभी इलाहाबाद और आज प्रयागराज की सबसे पुरानी कर्नलगंज बारवारी दुर्गा पूजा सोसाइटी अपने 173वें वर्ष के दशहरा महोत्सव को शिवमय बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। भारद्वाज कॉरिडोर के मेन गेट के बगल में स्थित पार्क में शिवलिंग जैसा पंडाल बनाने के लिए कोलकाता से 15 कारीगर 19 अगस्त को पहुंचे थे। शिवलिंग की आकार के पंडाल की ऊंचाई 40 फीट और लंबाई 90 फीट और चौड़ाई 60 फीट है। पंडाल 24 सितंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा।