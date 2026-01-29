अरब में अमरूद, कनाडा में आंवला; प्रयागराज मंडल के किसानों की कमाई 7 गुना बढ़ गई

संक्षेप: प्रयागराज मंडल के किसानों की कमाई दो वित्तीय वर्ष के अंदर सात गुना से भी ज्यादा हो गई है। इलाहाबादी अमरूद अरब में धूम मचा रहे हैं तो प्रतापगढ़ के आंवले कनाडा में खूब बिक रहे हैं।

योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में प्रयागराज जिला ही नहीं, पूरे मंडल के किसानों की कमाई में काफी उछाल आया है। मक्का, चावल, अमरूद, आंवला, भिंडी और गुलाब का निर्यात अरब से कनाडा तक हो रहा है, जिससे किसानों को खासा फायदा हो रहा है। प्रतापगढ़ी आंवला की मांग कनाडा में बहुत है तो अरब देशों के बाजार में इलाहाबाद के अमरूद की रौनक रहती है। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रयागराज मंडल के किसानों ने 6 करोड़ रुपये के कृषि उत्पादों को देश से बाहर निर्यात किया था, जो 2025-26 में वित्त वर्ष की समाप्ति से दो महीने पहले ही 47 करोड़ तक पहुंच चुका है। साल के दो महीने और बाकी हैं, इसलिए यह आंकड़ा और ऊपर जाएगा।

प्रयागराज के जिला कृषि अधिकारी केके सिंह ने बताया कि किसानों की मेहनत धीरे-धीरे रंग ला रही है और उनके उत्पादों को विदेशों में जगह मिल रही है। इससे उनकी कमाई का जरिया बढ़ भी रहा है और मुनाफा मजबूत हो रहा है। प्रयागराज मंडल में कृषि निर्यात में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। मंडल में कृषि उत्पादों के निर्यात के चलते कमाई में सात गुना वृद्धि हुई है। इसमें चावल, अमरूद, आंवला के निर्यात के साथ ही भिंडी और गुलाब की पहुंच विदेशों तक है। मंडल में बढ़ती उन्नतशील खेती का इसमें मुख्य योगदान है। प्रतापगढ़ के आंवला की मांग कनाडा और दुबई, जबकि इलाहाबादी अमरूद और भिंडी की मांग अरब देशों में बनी हुई है।