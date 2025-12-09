प्रयागराज में नवंबर ने साइबर ठगी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, कानपुर देहात नया गढ़ बन रहा है

संक्षेप: प्रयागराज में नवंबर ने साइबर ठगी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 18 लोगों से पौने चार करोड़ रुपये की ठगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। इनमें 3 डिजिटल अरेस्ट के मामले भी हैं।

प्रयागराज में साइबर ठगी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। नवंबर में साइबर ठगी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। साइबर क्राइम थाने में पहली बार एक महीने में सर्वाधिक 18 केस दर्ज हुए। तकरीबन पौने चार करोड़ रुपये शातिर ठगों ने उड़ा लिए। इसमें तीन लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर 84.70 लाख रुपये की ठगी भी शामिल है। इसके पहले सितंबर में सर्वाधिक 14 एफआईआर हुई थी। इस साल अब तक कुल 78 लखपतियों को साइबर अपराधियों ने निशाना बनाया है।

प्रयागराज में आए दिन साइबर ठगी के मामले दर्ज हो रहे हैं। बता दें कि 5 लाख रुपये से अधिक की ठगी के मामले साइबर क्राइम थाने में दर्ज किए जाते हैं, जबकि 5 लाख से कम की साइबर ठगी स्थानीय थाने अथवा साइबर सेल में दर्ज होती है। साइबर थाने के रिकॉर्ड की बात करें तो नवंबर में अब तक के सबसे अधिक कुल 18 मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें सबसे बड़ी 60 लाख की तो सबसे कम 6.07 लाख की ठगी शामिल है। मार्च महीना ही रहा, जिसमें एक भी मामला 5 लाख रुपये से अधिक की साइबर ठगी का दर्ज नहीं हुआ था।

दस दिन तक किया गया डिजिटल अरेस्ट नवंबर में ही पीडब्ल्यूडी के सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता को 10 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 22.50 लाख रुपये की ठगी की गई। इसी महीने रिटायर्ड बैंककर्मी और उनकी पत्नी को एक साथ डिजिटल अरेस्ट कर 12.20 लाख रुपये ऐंठे गए। मुट्ठीगंज के व्यापारी से डिजिटल अरेस्ट में 50 लाख की ठगी हुई। इस साल अब तक डिजिटल अरेस्ट की 4 वारदातें हो चुकी हैं।

वर्ष 2025 में साइबर थाने में दर्ज मामले माह- मामले (ये सभी पांच लाख रुपये से अधिक की ठगी के दर्ज मामले हैं)

नवंबर- 15

अक्तूबर- 09

सितंबर- 14

अगस्त- 05

जुलाई- 05

जून- 03

मई- 09

अप्रैल- 03

मार्च- 00

फरवरी- 04

जनवरी- 05

कानपुर देहात बना साइबर ठगों का नया गढ़ साइबर पुलिस ने 20 नवंबर को 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया था। तीनों शातिर ठग शिवमोहन चौहान, दीपक सिंह और मोहन सिंह कानपुर देहात के नरायनपुर थाना अकबरपुर के निवासी थे। आरोपियों ने धूमनगंज के साकेत नगर की महिला को 10 सितंबर को अनजान नंबर से फोन कर खुद को लखनऊ एसपी बताते हुए आपत्तिजनक फोटो व वीडियो सोशल मीडिया, टीवी चैनल व न्यूज पेपर में भेजने की धमकी देते हुए 1.15 लाख रुपये की ठगी की थी। पुलिस की मानें तो आरोपियों के घर के आसपास के कई गांव साइबर अपराधियों के गढ़ बन गए हैं।