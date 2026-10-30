पड़ोसी से झगड़े की जांच में खुला राज, पुलिस की दबिश में नीले ड्रमों में करोड़ों का कैश मिला

प्रयागराज के नवाबगंज में पड़ोसी से मारपीट के मामले की जांच करने पहुंची पुलिस को राजेश यादव के मकान में जमीन के नीचे दबे तीन ड्रमों में नोटों की गड्डियां मिलीं। करोड़ों की रकम कहां से आई और कब से दबाई गई थी, इसकी जांच पुलिस और आयकर विभाग कर रहे हैं।

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता: नवाबगंज के बरईपुर रामनगर गांव में मकान के अंदर जमीन में दबाकर रखे गए करोड़ों रुपये की गुत्थी चौबीस घंटे बाद भी नहीं सुलझ सकी है। तीन ड्रमों में नोटों की गड्डियां मिलने के बाद पुलिस अब तक यह पता नहीं लगा सकी है कि इतनी बड़ी रकम कहां से आई और कब से जमीन में दबाकर रखी गई थी। हैरानी की बात ये कि इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पड़ोसी से विवाद के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। दरअसल 21 अक्तूबर को पड़ोसी अभिषेक कुमार ने मारपीट के मामले में राजेश यादव समेत उसके परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ नवाबगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसी प्रकरण के बाद मकान में बड़ी मात्रा में नकदी दबाकर रखे जाने की जानकारी पुलिस तक पहुंची थी। इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर जमीन की खोदाई कराई तो तीन ड्रमों में नोटों की गड्डियां मिलीं। अब जांच का केंद्र यह पता लगाना है कि रकम का वास्तविक स्रोत क्या है और क्या इसका किसी वित्तीय अनियमितता या अन्य अपराध से संबंध है।

गुरुवार शाम आयकर विभाग की छह सदस्यीय टीम भी मामले की जांच के लिए नवाबगंज थाने पहुंची। टीम अपने साथ नोटों की गिनती करने वाली मशीन भी लेकर आई। देर रात टीम ने नोटों की गिनती शुरू की। हालांकि, बरामद रकम की कुल धनराशि को लेकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। गंगानगर पुलिस ने बुधवार रात बरईपुर रामनगर गांव में राजेश यादव के मकान की घेराबंदी कर तलाशी ली थी। जमीन की खोदाई के दौरान एक के बाद एक तीन ड्रम में नोटों की गड्डियां मिलने से पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए थे।

60 करोड़ कैश होने की चर्चा शुरुआती तौर पर बरामद रकम करोड़ों में बताई गई। सूत्रों के हवाले से करीब 60 करोड़ रुपये होने की चर्चा भी सामने आई, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने मकान को चारों तरफ से सील कर दिया है और सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इधर, रुपये को लेकर ग्रामीणों में भी कौतूहल बना रहा। लोग अपने-अपने तरह से नोटों की संख्या की कयास लगाते रहे। हालांकि, पुलिस मकान के आसपास ग्रामीणों के आने पर रोक लगा दी है।

आरोपी के साथ भाई से भी पूछताछ पुलिस ने राजेश यादव के साथ उसके भाई राकेश यादव को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी रकम किसकी है। डीसीपी गंगानगर सोनम कुमार के मुताबिक, प्रारंभिक जांच और पूछताछ में साइबर अपराध या किसी अन्य बड़ी आपराधिक गतिविधि में उसकी संलिप्तता सामने नहीं आई है। डीसीपी के अनुसार, रुपये कहां से और कब लाए गए, इस बारे में आरोपी अभी स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है। कुछ साल पहले पुणे में काम करने के दौरान किसी फर्म की रकम लेकर फरार होने की चर्चा भी सामने आई थी, लेकिन पुलिस अब तक इसकी पुष्टि नहीं कर सकी है।

कुछ सालों में बदला परिवार का रहन-सहन बरईपुर रामनगर गांव में मकान के भीतर जमीन में दबाकर रखे गए करोड़ों रुपये के नोटों की गड्डियां मिलने की चर्चा से सनसनी मची हुई है। गांव में गुरुवार को ग्रामीणों में पूरे दिन राजेश यादव और उसके परिवार के साथ ही नोटों के बारे में चर्चा बनी रही। कुछ ही साल में परिवार की माली हालत बदल गई थी। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेश त्रिपाठी के मुताबिक, रामआधार यादव के छह बेटे राजेश, राकेश, सतीश, लवकुश, छोटू और राज हैं।