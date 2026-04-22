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मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान, रामराज्य से भरा हिन्दुस्तान चाहिए, बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री की हुंकार

Apr 22, 2026 09:15 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज, संवाददाता
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प्रयागराज में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की तीन दिवसीय हनुमंत कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। बाबा बागेश्वर ने त्रिवेणी तट से 'रामराज्य' की हुंकार भरते हुए हिंदुओं को एकजुट रहने और जात-पात में न बंटने का संदेश दिया। 

मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान, रामराज्य से भरा हिन्दुस्तान चाहिए, बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री की हुंकार

प्रयागराज में बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की तीन दिवसीय हनुमंत कथा का श्रीगणेश मंगलवार को अरैल घाट पर हुआ। श्रद्धालुओं का उत्साह भीषण गर्मी पर भारी दिखा तो बोल पड़े, काहे प्रयागराज आने पर हर कोई पूछ रहा था हम क्या चाहते हैं। अरे ‘हमें तो मंदिरों में भीड़ और सड़कों पर तूफान चाहिए, रामराज्य से भरा हिन्दुस्तान चाहिए’। इस पर तालियों की गूंज के बीच जय श्रीराम से जयकारे से कथास्थल गूंज उठा। पं. धीरेंद्र शास्त्री अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा-जो ताली नहीं बजाएगा, अगले जन्म में उसकी शादी कैंसिल हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि आखिरकार हम यहां आ ही गए। महाकुम्भ के बाद आया हूं। परीक्षाओं का समय चल रहा था, इसलिए कार्यक्रम कैंसिल हो गया लेकिन अब आ गए हैं तो तुम्हारा प्राण खाएंगे और बताओ अम्मा कैसी हो, आप सब बताओ ठीक हो, आनंद में हो..।

शास्त्री ने त्रिवेणी तट से सनानतियों को एकजुट रहने का संदेश दिया। कहा कि बिंदी, तिलक व कलावा जैसे हिन्दू प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने वाले लेंसकार्ट, तू अपनी कंपनी लाहौर में खोल ले। यह हमारे बाप का भारत है। हिन्दुओं को समझाते हुए कहा कि आज ये लोग मंगलसूत्र पर उंगली उठा रहे हैं, एकजुट नहीं हुए तो सनातन के प्राणतत्व रामायण और गीता पर भी उंगली उठाएंगे। यह आपका पुण्य कर्म है कि सनातन का पवित्र तीर्थ प्रयागराज है। एक बात और कान खोलकर सुन लो हमें जात-पात में नहीं बंटना है हम हिन्दू है, हम सनातनी है। चाहें कोई लाख प्रयास कर लें एकजुट होकर ही रहना है।

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हनुमानजी का चरित्र एकता सिखाता है

पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हम आप लोगों को आस्ट्रेलिया में सुनाई गई हनुमंत कथा से आगे की कथा सुनाएंगे। जिसका शीर्षक ‘सुंदरकांड’ है। फिर संगीतमयी सुंदरकांड की पंक्तियां सुनहू मातु मोहि अतिसय भूखा, लागि देखि सुंदर फल रूखा के जरिए हनुमानजी की महिमा का वर्णन किया। कहा कि हनुमानजी का चरित्र एकता सिखाता है। आज मंगलवार का दिन है, यहां बड़े हनुमानजी महाराज हैं, हम उन्हीं के भक्त हैं। श्रद्धालुओं की सलाह पर उन्होंने 22 व 23 अप्रैल को भीषण गर्मी की वजह से शाम पांच बजे से कथा सुनाने का निर्णय लिया। साथ ही कहा कि अंतिम दिन दरबार लगाएंगे और पर्ची निकालकर अर्जी सुनेंगे।

अर्जुन फिरोज खान बोलते रहे जय श्रीराम, जय-जय श्रीराम

धारावाहिक महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाने वाले प्रख्यात कलाकार अर्जुन फिरोज खान ने पं. धीरेंद्र शास्त्री से आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा मैं कुंती पुत्र अर्जुन आपको प्रणाम करता हूं। जय श्रीराम, जय-जय श्रीराम व जय बजरंगबली का उद्घोष करते हुए कहा कि हनुमानजी की भक्ति शक्ति देती है। यहां मुझे आना ही था क्योंकि जिनके नाम में कृष्ण जुड़ा है, वहां अर्जुन रहेंगे ही। इसके पहले जय त्रिवेणी जय प्रयाग आरती समिति के अध्यक्ष प्रदीप पांडेय की अगुवाई की बटुकों ने विधि-विधान से त्रिवेणी आरती की। समिति के अध्यक्ष डॉ. उदय प्रताप सिंह ने पं. धीरेंद्र शास्त्री का स्वागत किया।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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