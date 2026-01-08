यूपी विधानमंडल की पहली बैठक 8 जनवरी 1887 को हुई थी, उसमें 4 भारतीय ही रखे गए थे
उत्तर प्रदेश विधानमंडल की पहली बैठक 8 जनवरी 1887 को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में हुई थी। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज एंड अवध लेजिस्लेटिव काउंसिल की इस बैठक में चार भारतीय जबकि पांच अंग्रेज शामिल हुए थे।
प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क स्थित पब्लिक लाइब्रेरी (पहले थार्नहिल मेन मेमोरियल) वह ऐतिहासिक जगह है, जहां उत्तर प्रदेश में गठित पहले विधान मंडल की बैठक हुई थी। यह बैठक 139 साल पहले 8 जनवरी 1887 को हुई थी। उस समय यूपी 'नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज एंड अवध' नाम से जाना जाता था। 1935 तक इलाहाबाद (अब प्रयागराज) उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी था। 8 जनवरी 1887 को आहूत इस निकाय का नाम था ‘नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज एंड अवध लेजिस्लेटिव काउंसिल’। पहली बैठक में शामिल हुए परिषद के कुल नौ सदस्यों में पांच अंग्रेज और चार भारतीय थे। जेडब्ल्यू क्विंटन, टी. कानलन, जे. वुडबर्न, एमए मैकांगी और जीई नाक्स ब्रिटिश, जबकि चार भारतीय में पंडित अजुध्यानाथ, सैयद अहमद खां, राजा प्रताप नारायण सिंह और राय बहादुर दुर्गा प्रसाद थे।
प्रथम विधान परिषद की कुल पांच बैठकें हुई थीं। पहली बैठक 08 जनवरी 1887 को और अंतिम बैठक 14 नवम्बर 1887 को हुई थी। परिषद के सभापति सर अल्फ्रेड ल्याल थे। पहली ही बैठक में अधिनियमों की भाषा में समरूपता लाने और पारिभाषिक शब्दों को संक्षिप्त किए जाने के संबंध में एक विधेयक पुनःस्थापित करने के लिए सदन की अनुज्ञा प्राप्त की गई थी। राज्य के इतिहास में संसदीय कार्य में सदन के भीतर पहली बार अपने सदस्यों का योगदान प्राप्त किया गया।
2003 में यूपी की पूरी सरकार इस मकान में बैठी थी
यहीं से नए युग का सूत्रपात हुआ। लोक प्रशासन में राज्य स्तर पर भारत के लोगों की सहभागिता शुरू हो गई। उस ऐतिहासिक घटना के गवाह के रूप में 'थार्नहिल-मेन-मेमोरियल भवन' आज भी मौजूद है। इसे पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पर जाना जाता है। 8 जनवरी 2003 को यूपी विधान मंडल की पहली बैठक की याद में यहीं पर ‘उत्तरशती समारोह’ आयोजित किया गया था। विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष केशरीनाथ त्रिपाठी के प्रयास से आयोजित समारोह में पब्लिक लाइब्रेरी में पूरी सरकार बैठी थी। तत्कालीन राज्यपाल विष्णु कांत शास्त्री, मुख्यमंत्री मायावती सहित पूरी कैबिनेट व विपक्ष के कई नेता इस बैठक में शामिल हुए थे।