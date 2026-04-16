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पत्नी को बताए बिना पति ने दायर की याचिका, हाईकोर्ट हुआ नाराज, लगाया तगड़ा जुर्माना

Apr 16, 2026 02:31 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज, विधि संवाददाता
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी की जानकारी और सहमति के बिना उसकी ओर से 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' (Habeas Corpus) याचिका दाखिल करने वाले पति अनुज पांडेय पर नाराजगी जताई है। याचिका खारिज कर दी और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 

पत्नी को बताए बिना पति ने दायर की याचिका, हाईकोर्ट हुआ नाराज, लगाया तगड़ा जुर्माना

पत्नी की जानकारी के बिना उसकी ओर से याचिका दाखिल करने वाले पति की याचिका हाईकोर्ट ने हर्जाने के साथ खारिज़ कर दी। कोर्ट ने कर्नलगंज प्रयागराज के अनुज पांडेय की ओर से अपनी पत्नी की अवैध हिरासत के आरोप में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका को अदालत की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग मानते हुए खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने याचिकाकर्ता की मंशा पर गंभीर सवाल उठाते हुए उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे दो महीने के भीतर हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

अदालत में सुनवाई के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि याचिकाकर्ता अनुज पांडेय ने अपनी पत्नी शिक्षा जायसवाल,को उसकी जानकारी या सहमति के बिना ही इस मामले में दूसरी याचिकाकर्ता के रूप में शामिल किया था। शिक्षा जायसवाल के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उनके पति ने डरा-धमकाकर और धोखाधड़ी से उनके हस्ताक्षर प्राप्त किए थे, जिसके आधार पर फर्जी हलफनामे और विवाह प्रमाण पत्र तैयार किए गए। पत्नी ने स्वयं अपने पति के खिलाफ डिजिटल ब्लैकमेलिंग और साइबर स्टाकिंग जैसी गंभीर शिकायतों के साथ प्राथमिकी भी दर्ज कराई है।

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मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब याचिकाकर्ता का लंबा आपराधिक इतिहास सामने आया। रिकॉर्ड के अनुसार, अनुज पांडेय के खिलाफ हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले लंबित हैं। अदालत ने कहा कि वह एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ 15 हजार रुपये का इनाम भी घोषित है। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनी 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' जैसी महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल गंदे हाथों से अदालत आने वाले और तथ्यों को छिपाने वाले लोग नहीं कर सकते।

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न्यायालय ने प्रयागराज पुलिस को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता की गतिविधियों पर कम से कम एक वर्ष तक कड़ी निगरानी रखी जाए। साथ ही, पुलिस को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि यदि वह किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि में शामिल पाया जाता है या अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए खतरा बनता है, तो उसकी जमानत रद्द करने की प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने प्रयागराज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से दो महीने के भीतर अनुज पांडेय के खिलाफ चल रहे मामलों की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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