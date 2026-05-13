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प्रतीक यादव को था फिटनेस का जुनून, बनाए थे लैंड बैंक; अपने दम पर हासिल की थी कामयाबी

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
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ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से एमबीए करने के बाद उन्होंने व्यावसायिक प्रबंधन का उपयोग अपने रियल एस्टेट और फिटनेस ब्रांड्स को स्थापित करने में किया। उनके घर के बाहर शोकाकुल लोगों ने बताया कि प्रतीक का यूपी में पहला ऐसा जिम था जहां एंड्रॉयड आधारित कार्डियो वैस्कुलर एक्सरसाइज मशीनें हैं।

प्रतीक यादव को था फिटनेस का जुनून, बनाए थे लैंड बैंक; अपने दम पर हासिल की थी कामयाबी

UP News : समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भाई होने के बावजूद प्रतीक यादव ने राजनीति से पर्याप्त दूरी बनाकर रखी थी। उन्हें फिटनेस का जुनून तो था ही, उनका जिम एक सफल व्यावसायिक उपक्रम था जिसने लखनऊ में पहली बार फिटनेस को लग्जरी परिभाषा दी। गोमती नगर में मिठाईवाला चौराहे के पास स्थित जिम आयरन कोर फिट को वह अपने इंस्टाग्राम हैंडल से भी प्रमोट करते थे। इस जिम में इटली के प्रसिद्ध ब्रांड पेनाट्टा और अमेरिकी लाइफ फिटनेस के अत्याधुनिक उपकरण लगे हैं। जिम के अलावा प्रतीक के रियल एस्टेट कारोबार में भी अपने दम पर अच्छी खासी कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने कई जगहों पर लैंड बैंक बनाए थे।

ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से एमबीए करने के बाद उन्होंने व्यावसायिक प्रबंधन का उपयोग अपने रियल एस्टेट और फिटनेस ब्रांड्स को स्थापित करने में किया। उनके घर के बाहर शोकाकुल जान पहचान वालों ने बताया कि प्रतीक का यूपी में पहला ऐसा जिम था जहां एंड्रॉयड आधारित कार्डियो वैस्कुलर एक्सरसाइज मशीनें हैं। करीब 10 हजार वर्गफुट में फैले इस जिम में एक समय 150 से 200 लोग वर्कआउट कर सकते हैं।

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एंड्रॉयड आधारित कार्डियोवैस्कुलर जिम मशीनें फिटनेस उद्योग में अभी नई आई हैं। ये मशीनें टचस्क्रीन, इंटरनेट कनेक्टिविटी और मनोरंजन सुविधाओं के साथ वर्कआउट को इंटरैक्टिव बनाती हैं। कैलोरी बर्न करने के साथ हृदय स्वास्थ्य में सुधार के लिए रीयल टाइम विस्तृत डेटा विश्लेषण भी प्रदान करती हैं। इसके अलावा ‘द फिटनेस प्लेनेट’ ब्रांड के भी प्रतीक मालिक थे और अन्य जिम के लिए कंसल्टेंसी सेवाएं प्रदान करते थे।

गोमती नगर विस्तार से सरोजनीनगर तक रियल एस्टेट कारोबार

प्रतीक एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी भी थे। उनके इस कारोबार का केन्द्र शहीद पथ और सुलतानपुर रोड की कॉमर्शियल बेल्ट पर था। उन्होंने अपना दफ्तर फन सिनेमा के पास बनाया था, जहां पूरा समय दे रहे थे। प्रतीक ने कई जगह लैंड बैंक बनाकर उन्हें कॉमर्शियल शोरूम और रिटेल आउटलेट्स के लिए लीज पर दिया हुआ है। उनकी कंपनी प्रतीक एडुविज का कुछ कारोबार और भी स्थानों पर बताया जा रहा है। यह कंपनी बड़े भूखंडों को खरीदकर उनको व्यावसायिक या आवासीय उपयोग के लिए विकसित करती रही है।

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सूत्रों के अनुसार गोमती नगर विस्तार और सरोजनी नगर क्षेत्र में उनके पास करोड़ों की व्यावसायिक भूमि है। पहले की कई कंपनियों में उनकी दिवंगत मां साधना गुप्ता की हिस्सेदारी है। कुछ में पत्नी अपर्णा यादव की हिस्सेदारी है। पत्नी अपर्णा के 2017 में प्रत्याशी के रूप में दाखिल हलफनामे के अनुसार प्रतीक का शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में भी अच्छा-खासा निवेश था। वर्ष 2015-16 के रिटर्न के अनुसार, प्रतीक की सालाना आय करीब 1.47 रुपए करोड़ थी। उनकी और उनकी पत्नी की कुल सम्पत्तियां 23 करोड़ रुपये थीं।

Ajay Singh

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Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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