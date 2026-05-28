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प्रतीक के लिए हवन-पूजन के बाद शय्या दान में जुटा पूरा यादव परिवार, अपर्णा ने शेयर किया भावुक वीडियो

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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मुलायम सिंह यादव के छोटे प्रतीक यादव की तेरहवीं का एक वीडियो अब सामने आया है। किसी को भी भावुक कर देने वाला यह वीडियो खुद प्रतीक की पत्नी और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है।इसमें पूरा परिवार हर संस्कार को निभाता साथ-साथ दिखाई दे रहा है।

प्रतीक के लिए हवन-पूजन के बाद शय्या दान में जुटा पूरा यादव परिवार, अपर्णा ने शेयर किया भावुक वीडियो

Aparna shared Pratik video: समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की तेरहवीं पर सुबह से शाम तक कई परंपरागत संस्कारों को निभाया गया। पूरे कार्यक्रम का भावुक करने वाला वीडियो अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। श्रद्धांजलि, हवन-पूजन, शांति यज्ञ, ब्राह्मण भोज के बाद शय्या दान को इस वीडियो में कैद किया गया है। शय्या दान से लेकर हर कार्यक्रम में पूरा यादव परिवार जुटा रहा और परंपराओं को निभाता दिखाई दिया। न सिर्फ अखिलेश और डिंपल बल्कि शिवपाल यादव, उनके बेटे आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव के साथ यादव परिवार के सदस्य पूरे समय मौजूद रहे।

प्रतीक यादव का 38 वर्ष की छोटी उम्र में 13 मई को अचानक निधन हो गया था। हार्ट अटैक और नसों में ब्लाकिंग को मौत का कारण बताया गया था। उस दिन अपर्णा के असम में होने के कारण अखिलेश यादव ही सबसे पहले सुबह-सुबह अस्पताल पहुंचे थे। प्रतीक का पार्थिक शरीर घर पहुंचा तब भी अखिलेश पूरे परिवार के साथ वहां आए और बड़े भाई का कर्तव्य निभाते दिखाई दिए थे। अगले दिन 14 मई को गोमती के किनारे प्रतीक को अंतिम विदाई दी गई तो अपर्णा की छोटी बेटी पद्मजा को बगल में बैठाकर अखिलेश दुलारते दिखे थे। अखिलेश के साथ शिवपाल, उनके बेटे आदित्य और अन्य परिवार के सदस्य भी व्यवस्था बनाने में दिखे। अस्थि विसर्जन के दौरान भी शिवपाल के बेटे आदित्य और प्रतीक की बेटी पद्मजा का भावुक करने वाला पल दिखाई दिया था। अब तेरहवीं के खास क्षणों का समेटता हुआ वीडियो सामने आया है।

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जब बिलख पड़ीं अपर्णा यादव

अपर्णा के आवास पर 25 मई को प्रतीक की तेरहवीं का आयोजन किया गया था। इस दौरान घर के अंदर श्रद्धांजलि, हवन-पूजन, ब्राह्मण भोज और घर के बाहर ही जर्मन हैंगर में स्टाल लगाकर भोज रखा गया था। आम लोगों के लिए भी किसी तरह की कोई रोक-टोक नहीं रही। दोपहर से शाम तक हजारों लोगों ने यहां प्रसाद ग्रहण किया। खुद अपर्णा ने लोगों को अपने हाथों से प्रसाद दिया और प्रतीक अमर रहे का नारा सुनकर बिलख पड़ी थीं। अपर्णा के नए वीडियो में तेरहवीं के खास पलों को समाहित किया गया है।

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फूलों को संवारती दिखी लाडली पद्मजा

वीडियो की शुरुआत प्रतीक की उस तस्वीर के साथ होती है जिसे लोगों को श्रद्धाजलि के लिए फूलों से सजाया गया था। प्रतीक की लाडली बेटी पद्मजा पिता की तस्वीर के आगे गुलाब की पंखुड़ियों को अपने नन्हें हाथों से संवारती दिखाई दे रही है। इस दौरान अपर्णा और उनकी मां के साथ परिवार के अन्य सदस्य बेहद गमगीन मुद्रा में एकटक तस्वीर को निहारते नजर आते हैं। बड़ी बेटी प्रथमा और डिंपल का वीडियो तो किसी को भी रोने के लिए मजबूर करने वाला है।

सीएम योगी, सुधांशु त्रिवेदी, पंकज सिंह की श्रद्धांजलि

इस दौरान अखिलेश यादव, शिवपाल, आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश की दोनों बेटियां समेत पूरा परिवार हवन-पूजन के साथ अन्य परंपराओं को निभाता रहा। यादव परिवार के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी, लखनऊ से सांसद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, अभिनेता राजपाल यादव और अन्य मशहूर हस्तियां भी प्रतीक को श्रद्धा सुमन अर्पित करते दिखाई दे रहे हैं।

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शिवपाल ने निभाई परिवार का सबसे बड़ा होने की भूमिका

परिवार में सबसे बड़ा होने के नाते शिवपाल यादव ने घर पर बने प्रसाद को थाली और कटोरियों में सजाकर प्रतीक को अपर्ण किया और उसके बाद आम लोगों के लिए वितरण की शुरुआत हुई। हवन-पूजन में सभी साथ-साथ आहूतियां डालते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद शय्या दान की परंपरा निभाई गई। मंत्रोच्चार के बीच परिवार के सदस्यों ने परिक्रमा और शय्या पर पुष्प चढ़ाते हुए परंपरा को निभाया। अपर्णा के माता-पिता और यादव परिवार के सदस्य साथ-साथ रस्मों को निभाते दिखाई दिए।

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लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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