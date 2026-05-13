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प्रतीक यादव अप्रैल में भी हुए थे अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों से बिना बताए चले गए थे घर

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
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कुछ दिन पहले तबीयत बिगड़ने पर प्रतीक यादव को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां इंटर्नल मेडिसिन की एसोसिएट डायरेक्टर ने बताया कि जांच के दौरान मरीज में पल्मोनरी एम्बोलिज्म के संकेत मिले थे। यह ऐसी खतरनाक स्थिति होती है, जिसमें शरीर में बना खून का थक्का फेफड़ों की नसों में जाकर फंस जाता है।

प्रतीक यादव अप्रैल में भी हुए थे अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों से बिना बताए चले गए थे घर

समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की मौत ने सभी को झकझोर दिया है। सामने आई चिकित्सीय जानकारी के मुताबिक वह लंबे समय से ब्लड प्रेशर, हाईपरटेंशन और डीवीटी (डीप वेन थ्रॉम्बोसिस) जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। डॉक्टरों की सलाह पर वह नियमित रूप से ब्लड थिनर और बीपी की दवाएं ले रहे थे। उनका इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा था। विशेषज्ञ डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे थे। इलाज के सभी नियमों का पालन करने के बावजूद वह जिंदगी की जंग हार गए।

कुछ दिन पहले तबीयत बिगड़ने पर उन्हें गोमतीनगर स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां इंटर्नल मेडिसिन की एसोसिएट डायरेक्टर डॉ. रुचिता शर्मा ने बताया कि जांच के दौरान मरीज में पल्मोनरी एम्बोलिज्म के संकेत मिले थे। यह ऐसी खतरनाक स्थिति होती है, जिसमें शरीर में बना खून का थक्का फेफड़ों की नसों में जाकर फंस जाता है। इससे अचानक सांस लेने में दिक्कत शुरू होती है।

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कुछ ही मिनटों में दिल व फेफड़े काम करना बंद कर सकते हैं। प्रतीक यादव 29 अप्रैल को आखिरी बार मेदांता अस्पताल इलाज के लिए पहुंचे थे। वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। हालांकि बीमारी अंदर ही अंदर बेहद खतरनाक रूप ले चुकी थी। डॉ. रुचिका शर्मा ने बताया कि डीवीटी और हाईपरटेंशन के मरीजों को नियमित जांच और दवाओं में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खून का छोटा सा थक्का भी जानलेवा साबित हो सकता है।

छह महीने में पांच बार हुए अस्पताल में भर्ती

सूत्रों के मुताबिक प्रतीक यादव को सांस लेने में तकलीफ होने पर अप्रैल में उन्हें मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। तबीयत में कुछ सुधार होने पर वह अस्पताल में बिना बताए घर चले गए। मेदांता अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि प्रतीक यादव को बीते छह माह में करीब पांच बार भर्ती किया जा चुका था। वह एंग्जाइटी की भी चपेट में थे।

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला

प्रतीक यादव की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। छह सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम ने पोस्टमार्टम के दौरान पाया कि मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म यानी फेफड़े की मुख्य नस में बड़ा खून का थक्का जमने से प्रतीक की सांसें थमी। इस वजह से उनका दिल और सांस दोनों एक साथ काम करना बंद कर गए। चिकित्सा विज्ञान में इसे कार्डियोरेस्पिरेटरी कोलैप्स कहते हैं। प्रतीक की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया गया। करीब दो घंटे पोस्टमार्टम चला। वीडियोग्राफी भी कराई गई। पोस्टमार्टम के दौरान विशेषज्ञों ने सभी पहलुओं को देखा। शरीर में कहीं कोई चोट का निशान नहीं मिला। रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़े की मुख्य नस में खून का बड़ा थक्का जमने से प्रतीक की तबीयत बिगड़ी। इस बीमारी से मरीज को मौका ही नहीं दिया। आखिर में उनकी सांसें थम गई।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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