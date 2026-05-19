प्रतीक यादव की अनकही कहानी: राजनीति से दूर, हमेशा धड़कते दिल से बांधकर रखा यादव परिवार

प्रतीक यादव के निधन के बाद जिस तरह अखिलेश बड़े भाई की भूमिका में नजर आए और पूरा यादव परिवार एकजुट दिखा उसकी चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही है। प्रतीक से जुड़े वे अनकहे किस्से भी सामने आ रहे हैं जिन्हें जानकर कोई भी कह देगा कि उनके लिए यादव परिवार के हर सदस्य का दिल धड़कने की यही है वजह।

समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का 13 मई को निधन हो गया था। प्रतीक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कहने को सौतेले भाई थे लेकिन उनके न रहने पर पोस्टमार्टम हाउस से लेकर अंत्येष्टि और फिर अस्थि विसर्जन तक जिस तरह पूरा यादव परिवार एकजुट नजर आया उससे साफ हो गया कि प्रतीक इस परिवार के हर सदस्य के दिल में बसते हैं। दरअसल, प्रतीक थे ही ऐसे। वह जब तक जिए मीडिया से दूर रहे या फिर मीडिया ने भी उन्हें ज्यादा खोजा नहीं लेकिन उनके निधन उनसे जुड़े ऐसे-ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं जो अब तक अनकहे थे। इन्हीं अनकही कहानियों में प्रतीक यादव की वो शख्सियत छिपी है जिसकी यादों ने उनके न रहने पर लोगों को झकझोर कर रख दिया। राजनीति से दूर, यादव परिवार के इस प्रतीक ने हमेशा एकता की बात की और परिवार में छिड़े घमासान के बीच भी जिंदा रखी अपनों की मिठास।

प्रतीक ऐसे थे कि पारिवारिक घमासान के बीच भी अपने बड़े अखिलेश यादव के साथ नियमित बैडमिंटन खेला करते थे। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रतीक ने कहा था कि हमारे घर बाहर से दिखते अलग-अलग हैं लेकिन अंदर से एक हैं। मैं राजनीति नहीं जानता लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मेरे यहां राजनीति में उतार-चढ़ाव और वैचारिक मतभेद भले हों लेकिन दिलों की दूरियां नहीं हैं। उस दौर में जब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के रिश्तों को लेकर मीडिया में तरह-तरह की खबरें चल रही थीं तब प्रतीक का कहना था कि इसे मतभेद नहीं, डिबेट के तौर पर देखना चाहिए। डिबेट और मंथन होता है तो उससे अमृत निकलता है। खुद को राजनीति से दूर रखने के बारे में प्रतीक का कहना था कि उनकी कभी इसमें रुचि नहीं रही। पढ़ाई-लिखाई भी बिजनेस और मैनेजमेंट की ही की और इसी में मजा आता है।

परिवार की एकता हर चीज से ऊपर प्रतीक के लिए परिवार की एकता हर चीज से ऊपर थी। प्रतीक ने कहा था की छोटे-मोटे मतभेद हों तो कोई बात नहीं। बस परिवार की एकता बनी रहनी चाहिए। परिवार की एकता रही तो सब ठीक हो जाएगा। प्रतीक के जिंदगी के तीन ही सबसे बड़े शौक थे। पहला फिटनेस, दूसरा बिजनेस और तीसरा पशुओं की सुरक्षा और सेवा। प्रतीक शुद्ध रूप से शाकाहारी थे और सभी जीवों की रक्षा को अहमियत देते थे। इस दिशा में वह लगातार काम भी कर रहे थे।

अपर्णा के राजनीतिक स्टैंड को कैसे देखते थे प्रतीक प्रतीक यादव को इस बात पर बड़ा गर्व था कि उनके परिवार में सभी को उसका प्रोफेशन चुनने की आजादी मिली। 2017 के चुनाव के दौरान जब अपर्णा लखनऊ कैंट से सपा के टिकट पर मैदान में थीं तब प्रतीक ने कहा था कि उन्हें शुरू से इस क्षेत्र में रुचि थी। उन्होंने पढ़ाई भी इसमें की है। उनका राजनीति में जाना लाजिमी है और वह बहुत अच्छा करेंगी।