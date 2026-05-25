प्रतीक यादव की तेरहवीं आज, श्राद्ध के कार्ड में अपर्णा के साथ अखिलेश समेत मुलायम परिवार के कई नाम

Prateek Yadav News: मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक यादव की आज सोमवार को तेरहवीं है। अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया पर श्राद्ध कार्यक्रम को लेकर पोस्ट किया है, जिस कार्ड में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत अन्य नाम हैं।

Prateek Yadav News: समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की सोमवार को लखनऊ में तेरहवीं है। प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव ने रविवार देर शाम श्राद्ध का कार्ड सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल सिंह यादव समेत सैफई परिवार से कई नाम हैं। प्रतीक का 13 मई को निधन हो गया था। दाह संस्कार के सोशल मीडिया कार्ड में अपर्णा और उनकी दोनों बेटियों का नाम था। प्रतीक की तेरहवीं लखनऊ में उनके विक्रमादित्य मार्ग आवास पर आज दोपहर 12 बजे से है।

अपर्णा यादव ने प्रतीक के श्राद्ध कार्यक्रम को लेकर रविवार की रात 8 बजे फेसबुक और एक्स पर तेरहवीं का एक कार्ड पोस्ट किया, जिसमें उनके और अखिलेश यादव के साथ दोनों बेटी पद्मजा व प्रथमा के अलावा अमन, अदिति और अत्यना का नाम है। अमन अपर्णा के भाई, अदिति अखिलेश की बड़ी बेटी और अत्यना अमन की बेटी हैं। इस कार्ड को शेयर करने के लगभग घंटे भर बाद फिर से अपर्णा ने फेसबुक पर एक और कार्ड पोस्ट किया, जिसमें मुलायम परिवार से अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, तेज प्रताप यादव, आदित्य यादव के साथ उनकी दोनों बेटियों का नाम है।

दाह संस्कार से अस्थि विसर्जन तक साथ दिखा था परिवार अपर्णा यादव भले ही भाजपा की नेता हैं, लेकिन प्रतीक यादव के निधन के बाद पूरा यादव परिवार साथ दिखा था। प्रतीक के निधन की खबर मिलने पर सबसे पहले अस्पताल पहुंचने वालों में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ही थे। इसके बाद दाह संस्कार से लेकर अस्थि विसर्जन तक यादव परिवार के सदस्य साथ दिखाई दिए थे। दाह संस्कार के दौरान अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, आदित्य यादव, तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव समेत यादव परिवार के लगभग सभी सदस्य पूरे समय अंत्येष्टि स्थल पर रहे। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के दौरान भी यादव परिवार की तरफ से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव अपर्णा और उनकी बेटियों के साथ-साथ ही रहे।