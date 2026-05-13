प्रतीक यादव के फेफड़ों में जम गए थे खून के थक्के, सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट; हार्ट और विसरा प्रिजर्व

प्रतीक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि फेफड़ों में भारी मात्रा में रक्त के थक्के जमने के कारण हृदय-श्वसन गति रुक ​​गई। पूरे हृदय, फेफड़ों में जमा रक्त के थक्कों को हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए फॉर्मेलिन में संरक्षित किया गया है। आंतरिक अंगों को रासायनिक विश्लेषण के लिए संरक्षित किया गया है।

समाजवादी पार्टी संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई? इस सवाल को लेकर सुबह से तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं लेकिन अब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उनकी मृत्यु फेफड़ों में खून के थक्के जमने के कारण हुई। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि शरीर पर पाए गए सभी घाव "मृत्यु से पहले" के थे, यानी मृत्यु से पहले के।

समाजवादी पार्टी के दिवंगत संरक्षक मुलायम सिंह यादव के सौतेले बेटे और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की मृत्यु "मस्कुलर थ्रोम्बोम्बोलिज्म" के कारण "कार्डियोरेस्पिरेटरी कोलैप्स" से हुई, जैसा कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है। 38 वर्षीय प्रतीक का बुधवार सुबह लखनऊ में अपने घर पर अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद निधन हो गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि फेफड़ों में भारी मात्रा में रक्त के थक्के जमने के कारण हृदय-श्वसन गति रुक ​​गई। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि पूरे हृदय, विसरा और फेफड़ों में जमा रक्त के थक्कों को हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए फॉर्मेलिन में संरक्षित किया गया है, जबकि आंतरिक अंगों को रासायनिक विश्लेषण के लिए संरक्षित किया गया है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शरीर पर पाए गए सभी घाव "मृत्यु से पहले" के थे, यानी मृत्यु से पहले के। यह फेफड़ों में रक्त के थक्के जमने से फेफड़ों की धमनियों में रक्त का थक्का जमने के कारण होने वाली एक गंभीर चिकित्सा स्थिति है, जो सांस लेने और रक्त परिसंचरण को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है।

सुबह 5 बजे सिविल अस्पताल को मिली थी तबीयत खराब होने की जानकारी सिविल अस्पताल के निदेशक डॉ. जीपी गुप्ता के अनुसार, अधिकारियों को प्रतीक की बिगड़ती हालत के बारे में सुबह करीब 5 बजे सूचना मिली, जिसके बाद एक मेडिकल टीम उनके घर पहुंची। डॉ.गुप्ता ने बताया, “जब डॉक्टर वहां पहुंचे, तो उनकी हालत गंभीर लग रही थी। उन्हें अस्पताल लाया गया, और मेडिकल टीम के तमाम प्रयासों के बावजूद, सुबह 5:55 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।” अस्पताल सूत्रों ने बताया कि प्रतीक को सुबह करीब 5:30 बजे सिविल अस्पताल लाया गया था। अधिकारियों ने पहले कहा था कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के सही कारण का पता चलेगा।

राजनीति से दूर, बिजनेस और फिटनेस में थी प्रतीक की रुचि प्रतीक यादव, मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे। उत्तर प्रदेश के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में से एक से संबंध होने के बावजूद, वे सक्रिय राजनीति से काफी हद तक दूर रहे और व्यापार और फिटनेस से जुड़े कामों पर ध्यान केंद्रित किया। यूनाइटेड किंगडम के लीड्स विश्वविद्यालय से शिक्षित प्रतीक रियल एस्टेट और फिटनेस क्षेत्रों से जुड़े थे। लखनऊ में उनका "आयरन कोर फिट" नाम का एक जिम था और वे अपने संगठन "जीव आश्रय" के माध्यम से आवारा कुत्तों के कल्याण के लिए भी काम करते थे।