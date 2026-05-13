अपर्णा यादव से अनबन को लेकर पिछले दिनों चर्चा में आए थे प्रतीक यादव, बाद में कहा- ऑल इज वेल
मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी अपर्णा यादव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तलाक लेने की बात कही थी। उन्होंने अपर्णा पर परिवार तोड़ने, स्वार्थी होने और केवल अपनी लोकप्रियता पर ध्यान देने के गंभीर आरोप लगाए थे।
भाजपा नेत्री और यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के अचानक निधन से मुलायम सिंह यादव के परिवार को बड़ा सदमा लगा है। राजनीति से दूर रहने वाले प्रतीक यादव पिछले दिनों अचानक अपर्णा से तलाक को लेकर सुर्खियों में आए थे। हालांकि बाद में खुद प्रतीक ने तलाक की खबरों पर विराम लगाते हुए 'ऑल इज वेल' (सब कुछ ठीक है) का संदेश दिया था।
जब सियासी गलियारों में उड़ी थी अनबन की खबर
कुछ महीने पहले यह चर्चा तेज हुई थी कि अपर्णा यादव के भाजपा में सक्रिय होने और पारिवारिक कार्यक्रमों में अकेले दिखने के बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। इन खबरों को तब और बल मिला जब अपर्णा यादव की कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरों या पोस्ट्स में प्रतीक यादव नजर नहीं आए। उस दौरान कयास लगाए जा रहे थे कि क्या इस हाई-प्रोफाइल कपल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है?
अपर्णा पर प्रतीक ने लगाए थे कई आरोप
प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव पर कई आरोप लगाए थे। इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा था कि अपर्णा ने उनके हंसते-खेलते परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। उन्होंने अपर्णा को 'फैमिली डिस्ट्रॉयर' (परिवार तोड़ने वाली) और 'सेल्फिश' (स्वार्थी) तक कह दिया था। कहा था कि अपर्णा ने उनके पारिवारिक रिश्तों में दरार डाली और परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां पैदा कीं।
प्रतीक यादव ने यह भी कहा था कि अपर्णा का पूरा ध्यान खुद को मशहूर और प्रभावशाली बनाने पर है। उन्हें दूसरों की भावनाओं या परिवार की कोई परवाह नहीं है। तब प्रतीक ने अपने अपने मानसिक स्वास्थ्य का जिक्र करते हुए कहा कि वह काफी समय से बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने कभी उनका साथ नहीं दिया और न ही उनकी स्थिति को समझने की कोशिश की। कहा था कि अपर्णा केवल अपने बारे में सोचती हैं।
हालांकि कुछ समय बाद प्रतीक यादव ने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया था। उन्होंने एक छोटा संदेश लिखकर सफाई दी थी। उन्होंने लिखा कि "All is Good" (सब ठीक है)। प्रतीक ने एक अन्य पोस्ट में कहा था कि "राजनीतिक व्यस्तताओं के कारण अपर्णा अक्सर बाहर रहती हैं, लेकिन परिवार में सब कुछ ठीक है।"
अपर्णा यादव 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। इसके बाद से ही परिवार में आंतरिक कलह की बातें कही जा रही थीं। मुलायम सिंह परिवार में अपर्णा अकेली ऐसी सदस्य हैं जो भाजपा में हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।